États-Unis sous cyberattaques : des hackers iraniens menacent les systèmes énergétiques et hydrauliques

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États-Unis sous cyberattaques : des hackers iraniens menacent les systèmes énergétiques et hydrauliques

Le gouvernement des États-Unis a émis un avertissement officiel concernant des hackers soutenus par l'Iran qui infiltrent activement et perturbent les systèmes de contrôle industriel des fournisseurs d'eau et d'énergie du pays. Ces cyberattaques constituent une menace sérieuse pour la stabilité des infrastructures critiques et se sont intensifiées dans le contexte des tensions politiques internationales. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon un rapport mis à jour publié par le FBI, la NSA, le ministère de l'Énergie et la CISA, les hackers ciblent les automates programmables industriels (PLC) connectés aux réseaux opérationnels. Ces appareils servent à gérer automatiquement les processus industriels, et leur accès permet aux attaquants de manipuler les données et de désactiver les systèmes.

Technologies et marques à risque

Initialement, il a été constaté que les hackers ne ciblaient que les automates produits par Rockwell. Cependant, selon les dernières données, le champ des attaques s'est élargi et les produits de géants mondiaux tels que Schneider Electric et Siemens sont désormais également menacés. Les experts avertissent que presque tous les systèmes de contrôle industriel connectés à Internet peuvent être victimes d'attaques.

Selon le FBI, les hackers ont réussi à pénétrer dans le système d'un fournisseur d'infrastructures critiques et à modifier la logique de programmation des automates. En conséquence, des processus essentiels responsables des arrêts d'urgence et des signaux d'alerte ont été désactivés. Cela a conduit le système à un état dangereux, les opérateurs restant inconscients de ces anomalies.

Motivations politiques et cyber-diversions

Cette cyberactivité est considérée comme une réaction aux conflits en cours entre l'Iran, les États-Unis et Israël. Les hackers iraniens et leurs mandataires mènent diverses opérations en Occident, allant de l'espionnage à la mise hors service totale des systèmes. Par exemple, des hackers ont récemment attaqué le géant des technologies médicales Stryker, effaçant à distance les données des appareils de dizaines de milliers d'employés.

De plus, un groupe de hackers nommé « Handala » a affirmé avoir pénétré en juin dans le système de la compagnie des eaux de Californie (Cal Water). Bien que l'entreprise ait déclaré n'avoir trouvé aucune preuve d'accès non autorisé aux réseaux opérationnels, de tels incidents illustrent clairement la menace pesant sur les ressources vitales de la population. Actuellement, le gouvernement des États-Unis appelle tous les propriétaires d'installations stratégiques à renforcer immédiatement leurs mesures de cybersécurité.

CybersécuritéÉtats-UnisIranHackersSiemens
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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