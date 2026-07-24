Le Real s'impose à la 81e minute : Mastantuono brille...

Le Real Madrid a battu Alcorcón 1-0 lors d'un match amical de pré-saison. Le sort de la rencontre a été scellé à la 81e minute par un unique penalty transformé par Daniel Yáñez.

Bien que plusieurs titulaires habituels aient été alignés par les Madrilènes, Franco Mastantuono a été désigné homme du match.

La victoire arrachée dans les derniers instants

Une grande partie du match entre le Real et Alcorcón s'est soldée par un score vierge. Les Madrilènes ont tenté de percer la défense adverse, mais le score n'a été ouvert qu'à l'approche de la fin de la rencontre.

À la 81e minute, le penalty sifflé a été transformé avec précision par Daniel Yáñez, offrant une courte victoire au Real.

Match amical

Real — Alcorcón — 1-0

But: Daniel Yáñez, 81e — sur penalty.

Mastantuono élu homme du match

Selon Rodra, journaliste de Relevo, Franco Mastantuono s'est distingué par ses déplacements actifs tout au long de la rencontre.

Le jeune joueur a semblé plus brillant que ses coéquipiers dans le maniement du ballon, la construction des attaques et la pression sur la défense adverse. Il a ainsi été nommé homme du match.

Cette prestation de Mastantuono pourrait s'avérer être une opportunité cruciale pour gagner la confiance du staff technique durant la préparation estivale.

Quels joueurs ont foulé la pelouse avec le Real ?

Plusieurs joueurs de renom ont participé à cette rencontre amicale sous le maillot merengue.

Parmi eux :

Andriy Lunin ;

Trent Alexander-Arnold ;

Franco Mastantuono ;

Arda Güler ;

Gonzalo García ;

Eduardo Camavinga.

De telles rencontres permettent au staff technique d'évaluer la condition physique, la préparation tactique et le niveau de forme des joueurs à l'approche de la nouvelle saison.

Victoire étriquée mais test important

Bien que le Real ne l'ait pas emporté par un score fleuve, la rencontre a constitué une étape importante de la préparation de l'équipe.

En particulier, la brillante performance de Mastantuono et le but décisif de Yáñez ont été les principaux points positifs pour les Madrilènes.

Il sera désormais intéressant de voir quelle sera l'implication des jeunes joueurs lors des prochains matches amicaux de l'équipe.

Selon vous, Franco Mastantuono parviendra-t-il à s'imposer dans le onze titulaire du Real cette saison ? Laissez votre avis en commentaire.