Manchester City envisage de recrute Pedro Neto pour remplacer Savinho

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Manchester City envisage de recrute Pedro Neto pour remplacer Savinho

«Manchester City» envisage de recruter l'ailier de Chelsea Pedro Neto pour renforcer son secteur offensif. L'international portugais est considéré comme un potentiel remplaçant de Savinho, qui pourrait rejoindre Tottenham.

Selon le Daily Mail, le club mancunien suit Neto depuis un certain temps. Cependant, aucune offre officielle n'a encore été transmise à Chelsea.

City s'était déjà intéressé à Neto par le passé

D'après la source, «Manchester City» avait déjà étudié la possibilité de transférer Pedro Neto avant son arrivée à Chelsea en provenance de Wolverhampton.

Le club est désormais revenu à la charge pour l'ailier portugais. La vitesse de pointe de Neto, son activité sur les ailes et sa capacité à éliminer en un contre un correspondent parfaitement au style offensif de City.

Néanmoins, il est précisé que le processus de transfert n'en est qu'à ses débuts.

Mareska connaît bien le joueur

L'entraîneur de «Manchester City », Enzo Mareska, a déjà travaillé avec Pedro Neto à Chelsea.

Le technicien italien connaît donc parfaitement les points forts du joueur, ses capacités physiques et son aptitude à s'assimiler aux exigences tactiques.

Ce facteur pourrait jouer un rôle clé dans ce transfert potentiel. En recrutant un joueur qu'il connaît déjà, Mareska pourra accélérer le processus d'intégration avant la nouvelle saison.

L'avenir de Savinho pourrait impacter le transfert

Selon les rapports, Manchester City considère Pedro Neto comme un successeur potentiel de Savinho.

Le joueur brésilien suscite l'intérêt de Tottenham. Si Savinho venait à quitter le club mancunien, un vide serait créé sur les ailes de l'attaque.

Quant à Neto, sa capacité à évoluer sur les deux ailes et son utilité lors des contres rapides font de lui une option idéale pour Mareska.

Cependant, ni le transfert de Savinho ni les négociations pour Neto ne sont encore officiellement confirmés.

Quel a été le bilan de Neto la saison dernière ?

Pedro Neto a disputé 34 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea la saison dernière.

Statistique

Résultat

Matchs

34

Buts

5

Passes décisives

6

Total d'implications sur les buts

11

L'ailier portugais a été décisif en moyenne toutes les trois rencontres.

La position de Chelsea sera déterminante

Le contrat actuel de Pedro Neto et la volonté de Chelsea de le vendre seront les facteurs clés de cet accord potentiel.

Si Manchester City souhaite concrétiser le transfert, il devra d'abord trouver un accord avec le joueur, puis soumettre une offre satisfaisante au club londonien.

Pour l'instant, il ne s'agit que d'un intérêt. Par conséquent, l'arrivée de Neto à City n'est pas encore actée.

Pensez-vous que Pedro Neto puisse dignement remplacer Savinho dans le système de Mareska ? Laissez votre avis dans les commentaires.

Manchester CityPedro NetoChelseaSavinhoTottenham
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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