«Manchester United» a obtenu un résultat solide lors de son prochain match de préparation avant la nouvelle saison. Les hommes de Michael Carrick ont battu Rosenborg 5-0 en Norvège, démontrant leur potentiel offensif dès la première phase de préparation.

Cinq buts ont été inscrits par cinq joueurs différents pour les Mancuniens. Surtout, l'activité en seconde période a complètement scellé le sort de la rencontre.

Lacey a ouvert le score en première période

Au début de la rencontre, Rosenborg a tenté de résister aux attaques adverses. Cependant, à la 31e minute, Lacey a profité de l'occasion pour mettre «Manchester United» en tête.

Aucun autre but n'a été marqué en première période et les équipes sont rentrées aux vestiaires sur le score de 0-1.

Quatre buts inscrits en seconde période

Après la pause, «Manchester United» a considérablement accéléré le rythme offensif.

À la 56e minute, Joshua Zirkzee a inscrit le deuxième but de son équipe. Sept minutes plus tard, entré en jeu en cours de match, Devany a creusé l'écart à trois buts.

À la 72e minute, Amass, puis à la 84e minute Williams ont trouvé le chemin des filets adverses. Ainsi, MU a marqué quatre buts en seconde période pour officialiser cette large victoire.

Cinq buts — cinq auteurs

Match amical

Rosenborg — Manchester United — 0:5

Buts :

Lacey, 31 ;

Zirkzee, 56 ;

Devany, 63 ;

Amass, 72 ;

Williams, 84.

Le fait que les cinq buts aient été marqués par différents joueurs a montré que Carrick dispose de plusieurs options pour conclure les actions offensives.

Les jeunes joueurs ont saisi leur chance

Dans cette rencontre, aux côtés des représentants de l'équipe première, plusieurs jeunes joueurs ont également foulé la pelouse avec Manchester United.

Des joueurs tels que Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount, Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu et Zirkzee ont débuté la rencontre. En seconde période, Carrick a effectué de nombreux changements, donnant ainsi leur chance aux membres de l'académie.

Les buts de Devany, Amass et Williams ont montré que les remplaçants ont également su insuffler un rythme élevé à la rencontre.

Un premier signal positif pour Carrick

Lors des matches amicaux, la condition physique des joueurs et leur adaptation aux nouvelles exigences tactiques comptent plus que le résultat. Néanmoins, une victoire 5-0 peut avoir un impact positif sur la concurrence et le moral au sein de l'équipe.

Les véritables tests pour Manchester United commenceront après le coup d'envoi de la saison officielle. Cependant, la vitesse offensive de l'équipe et sa capacité à marquer par l'intermédiaire de différents joueurs en Norvège constituent un résultat important pour Carrick.

Selon vous, quel joueur de MU a réalisé la meilleure prestation dans ce match ? Laissez votre avis dans les commentaires.