Les délais de livraison en série des avions d'entraînement et de combat Yak-130M, l'un des derniers développements de l'industrie aéronautique russe, ont été annoncés. Selon Vitaly Yelagin, directeur de la production de l'usine aéronautique d'Irkoutsk, la livraison de ces appareils militaires modernisés aux clients devrait commencer fin 2028. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, dans le cadre du projet, trois prototypes ont été entièrement assemblés et subissent divers niveaux de tests. Le modèle Yak-130M est une version profondément modernisée de l'avion de base Yak-130 précédent. Il se distingue par sa capacité non seulement à former des pilotes, mais aussi à accomplir des missions de combat modernes.

Capacités techniques et armement

Le nouveau modèle diffère fondamentalement du précédent par ses systèmes de bord et son complexe d'armement. Selon les informations fournies par Ixbt.com, le Yak-130M est équipé d'une station de radiolocalisation moderne (RLS), ce qui lui permet de détecter des cibles aériennes et terrestres à une distance beaucoup plus grande. De plus, les nouveaux équipements de bord installés sur l'avion facilitent le pilotage et augmentent l'efficacité au combat.

L'arsenal d'armement de l'avion a également été considérablement élargi. Désormais, il a la capacité d'utiliser des missiles de haute précision et d'autres types d'armes modernes non seulement lors des entraînements, mais aussi dans des conflits réels. Cela ouvre la voie à son utilisation comme avion d'attaque léger.

Processus de test et perspectives

Il y a environ un mois, le Yak-130M a effectué avec succès son premier vol. Au cours de ce vol, qui a duré environ 50 minutes, le fonctionnement stable de tous les systèmes principaux et des moteurs de l'avion a été vérifié. Selon les experts, ce modèle pourrait également trouver sa place sur le marché international, car il combine à la fois des fonctions d'entraînement et de combat.

Ce type d'avion pourrait également présenter un intérêt pour l'Ouzbékistan et la région d'Asie centrale. La raison en est que la question du renouvellement des avions d'entraînement au sein des forces aériennes des pays de la région est constamment à l'ordre du jour. La plateforme Yak-130 attire l'attention des forces aériennes de nombreux pays grâce à son efficacité énergétique et à sa facilité de pilotage.

D'ici 2028, les ingénieurs visent à faire passer à tous les prototypes des tests étatiques complets et à éliminer les défauts identifiés. Ce n'est qu'après cela que la production en série à pleine capacité sera lancée à l'usine.