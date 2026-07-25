Nubia lance le câble Red Magic capable de charger deux appareils simultanément

La marque Nubia, bien établie sur le marché des jeux mobiles et des accessoires high-tech, a présenté son nouveau produit innovant. Le nouveau câble Nubia Red Magic 100W attire l'attention de beaucoup grâce à sa conception inhabituelle et sa forte capacité de transmission d'énergie. Cet accessoire est conçu non seulement pour charger les smartphones, mais aussi pour optimiser la distribution d'énergie dans les écosystèmes de gaming complexes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Selon la publication ixbt.com, ce câble a été commercialisé sur le marché chinois au prix d'environ 20 dollars. La principale particularité de l'appareil réside dans son design en forme de "Y", qui achemine l'énergie d'un seul port d'entrée vers deux ports de sortie séparés. Cela permet aux utilisateurs de charger deux gadgets différents en même temps.

Distribution de l'énergie et caractéristiques techniques

Le câble prend en charge une puissance totale de 100 W, mais le fabricant recommande d'utiliser un bloc de charge d'au moins 100 watts pour obtenir une efficacité maximale. Le système fonctionne sur la base d'un convertisseur à double canal et répartit l'énergie entre les ports selon un ordre précis. En particulier, le connecteur droit garantit une puissance de 45 W, tandis que les 55 W restants sont dirigés vers le connecteur coudé (en forme de L).

Cette répartition n'est pas le fruit du hasard. Le connecteur coudé de 55 watts est principalement destiné aux smartphones, garantissant que le câble ne gêne pas la main pendant les sessions de jeu. Le connecteur droit de 45 W permet quant à lui d'alimenter un système de refroidissement externe (ventilateur), une tablette ou même un ordinateur portable compact. Cette solution est particulièrement pratique pour les utilisateurs qui jouent longtemps à des jeux exigeants et se plaignent de la surchauffe de leur smartphone.

Durabilité et caractéristiques du design

Le câble Nubia Red Magic 100W se distingue non seulement par ses performances techniques, mais aussi par sa qualité. L'extérieur du câble est recouvert d'une tresse en nylon robuste, ce qui évite les nœuds et les ruptures. Le corps des connecteurs est quant à lui fabriqué en alliage de zinc, ce qui garantit une longue durée de vie des composants sans usure.

La longueur totale du câble est de 150 centimètres. La longueur des branches se détachant de la partie principale est de 50 centimètres. Cette distance est suffisante pour placer deux appareils à une distance adéquate l'un de l'autre et les utiliser sans inconfort. L'accessoire assure également pleinement la fonction de transfert de données en plus de la recharge.

Bien que le produit ne soit actuellement vendu que sur le marché asiatique, il devrait bientôt arriver via les plateformes de commerce en ligne internationales pour les passionnés de technologie. Ce gadget de la marque Nubia se démarquera sans aucun doute des câbles standard du marché par sa durabilité et sa polyvalence.