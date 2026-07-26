Erling Haaland éblouit les invités au mariage de Donnarumma en exécutant la danse du « Bateau Viking »

L'attaquant vedette de Manchester City, Erling Haaland, aime se faire remarquer en dehors des terrains. Récemment, il a assuré le show lors du mariage fastueux de son coéquipier et gardien de l'équipe d'Italie, Gianluigi Donnarumma, en menant la fameuse tradition du « Bateau Viking » (Viking row) devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte le site.

Lors de cette somptueuse cérémonie de mariage organisée dans la charmante ville italienne de Locorotondo, le canonnier norvégien est monté sur scène pour s'emparer du tambour. D'après Goal.com, Erling Haaland a reproduit avec les invités la célébration devenue célèbre avec la sélection norvégienne lors de la Coupe du Monde. Selon cette tradition, une personne donne le rythme tandis que les autres l'accompagnent en se balançant en cadence comme s'ils ramaient dans un bateau.

Au cours de cette cérémonie, Gianluigi Donnarumma s'est uni à sa compagne de longue date, Alessia Elefante. L'événement s'est transformé en un véritable rassembleur de stars du football européen. Parmi les invités figuraient le légendaire Paolo Maldini ainsi que des joueurs renommés comme Sandro Tonali et Nicolo Barella. De son côté, Erling Haaland est venu accompagné de sa compagne Isabel Haugseng Johansen, devenant ainsi l'un des participants les plus joyeux de la soirée.

La fougue du terrain s'est invitée à la fête

Erling Haaland ne s'est pas contenté de jouer du tambour, il a également montré aux invités perplexes comment exécuter les mouvements. Son rire contagieux et son enthousiasme ont apporté une touche unique au mariage. Pour rappel, cette célébration de « rame » avait été popularisée par la sélection norvégienne sous la houlette de Martin Odegaard après une victoire contre le Brésil.

Ces moments de joie pourraient bien être les dernières vacances des joueurs de Manchester City avant la reprise de la nouvelle saison. En effet, une période de grands changements s'annonce au club. Après une décennie de succès, Pep Guardiola a quitté l'équipe et a été remplacé par Enzo Maresca. Sous l'ère Guardiola, les « Citizens » ont remporté 20 trophées majeurs pour s'imposer comme les leaders incontestés du football anglais.

Désormais, Erling Haaland et ses coéquipiers devront défendre leurs titres sous la houlette de leur nouvel entraîneur. L'ambiance si chaleureuse au mariage de Donnarumma a démontré que les liens entre les membres de l'équipe sont extrêmement solides, tant sur le terrain que dans la vie.