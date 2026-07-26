La valorisation de The Boring Company, fondée par Elon Musk, devrait atteindre 20 milliards de dollars

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La valorisation de The Boring Company, fondée par Elon Musk, devrait atteindre 20 milliards de dollars

La startup de forage de tunnels d'Elon Musk, The Boring Company, est sur le point d'élargir son portefeuille d'investissements. Selon The Wall Street Journal, l'entreprise mène des pourparlers pour lever un nouveau tour de table de 4 milliards de dollars sur la base d'une valorisation de 20 milliards de dollars. Si cet accord se concrétise, l'entreprise affichera une croissance fulgurante de sa valeur de marché. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique.

Ce chiffre représente un bond gigantesque pour The Boring Company. Pour rappel, en 2022, cette startup était évaluée à 5,7 milliards de dollars. À peine deux ans plus tard, la multiplication par près de quatre de la valeur de l'entreprise témoigne de la forte confiance des investisseurs dans les idées de Musk visant à transformer les infrastructures de transport. Cependant, la publication souligne que les négociations ne sont pas encore terminées et que les conditions finales pourraient changer.

Succès à Las Vegas et problèmes de sécurité

Actuellement, The Boring Company a réalisé son plus grand projet dans la ville de Las Vegas. Grâce à un réseau de tunnels construit sous la ville, les véhicules électriques Tesla transportent les passagers entre différentes stations. Ce système se distingue par un coût de construction inférieur et une rapidité d'exécution supérieure à celle d'un métro traditionnel. Néanmoins, le projet n'est pas exempt de critiques.

En particulier, des cas de blessures graves chez les travailleurs ont été signalés lors de la construction des tunnels. De plus, les autorités de régulation de l'État du Nevada ont déclaré l'année dernière que The Boring Company avait violé les normes environnementales près de 800 fois. Ces problèmes de sécurité et d'environnement sont considérés comme des facteurs susceptibles d'entraver les plans d'expansion futurs de l'entreprise.

Plans mondiaux et nouvelles orientations

The Boring Company ne souhaite pas se limiter aux seuls États-Unis. Des représentants de l'entreprise ont déjà annoncé des projets de construction de réseaux de tunnels dans de grandes villes telles que Nashville et Dubaï. La startup a également présenté ses projets dans des mégapoles comme Baltimore, Chicago et Los Angeles. Ces projets visent à résoudre le problème de la congestion urbaine grâce à un système de transport souterrain.

Scindée de SpaceX en tant que division distincte en 2018, The Boring Company se développe en harmonie avec les autres projets d'Elon Musk. Par exemple, alors que SpaceX a récemment réalisé une introduction en bourse historique, le prix de ses actions a connu une certaine baisse. Dans ce contexte, la levée de nouveaux capitaux pour The Boring Company revêt une importance cruciale pour la stabilité de l'empire commercial global de Musk.

Pour des pays en développement rapide confrontés à des problèmes de transport urbain, de telles technologies pourraient constituer une solution intéressante à l'avenir. Pour l'instant, la communauté mondiale continue d'observer la rapidité et la sécurité avec lesquelles le prochain projet ambitieux de Musk se concrétisera.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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