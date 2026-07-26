Mourinho prend une décision radicale sur l'avenir de Vinícius

Alors que son avenir au Real Madrid reste incertain, Vinícius Júniorsuscite l'intérêt de grands clubs anglais. Cependant, le nouvel entraîneur madrilène, José Mourinho, a posé une exigence ferme à la direction du club concernant la star brésilienne.

Mourinho ne veut pas laisser partir Vinícius

Selon The Telegraph, José Mourinho s'est opposé au départ de Vinícius Júniordu Real Madrid lors du mercato estival.

Le technicien portugais a fait savoir à la direction qu'il souhaitait conserver les joueurs clés de l'équipe. Mourinho considère Vinícius comme une pièce maîtresse de ses plans pour la nouvelle saison.

La position de l'entraîneur est claire : Vinícius ne doit pas être mis sur le marché.

Pour l'instant, aucune information n'indique que des négociations officielles ont débuté entre le Real Madrid et les clubs intéressés. Toutefois, l'intérêt d'Arsenal pour l'attaquant brésilien serait sérieux.

Arsenal prépare un transfert de star

Selon la presse anglaise, Arsenal considère Vinícius comme l'un des candidats principaux pour renforcer son secteur offensif.

Les Londoniens ont pris des renseignements préliminaires sur le transfert du joueur. Cependant, cette éventuelle opération n'en est qu'à ses débuts et aucune négociation complète n'a eu lieu entre les clubs.

Parallèlement, des rapports précédents indiquaient que Liverpool suivait également la situation contractuelle de Vinícius. Mais pour l'instant, c'est Arsenal qui manifeste l'intérêt le plus concret.

La question du contrat presse le Real Madrid

Vinícius Júniorest sous contrat avec les Madrilènes jusqu'au 30 juin 2027. L'absence d'accord définitif lors des négociations pour un nouveau bail alimente les interrogations sur son avenir.

Si les parties ne prolongent pas le contrat, le Brésilien pourrait quitter le club en tant qu'agent libre à l'été 2027. La direction du Real Madrid fait donc face à un choix complexe :

signer un nouveau contrat à long terme ;

vendre le joueur à l'été 2026 contre une somme importante ;

ou accepter l'exigence de Mourinho et le conserver une saison de plus.

Cependant, la position du nouvel entraîneur pourrait bouleverser les plans de transfert du club.

Quelle est la valeur marchande de Vinícius ?

Âgé de 26 ans, Vinícius Júnior a rejoint le Real Madrid en provenance du club brésilien de Flamengo à l'été 2018.

Le portail Transfermarkt a évalué la valeur marchande du joueur à 140 millions d'euros lors de la mise à jour du 5 juin 2026. Son contrat actuel court jusqu'à l'été 2027.

L'attaquant brésilien est devenu l'un des joueurs leaders des Madrilènes et a remporté des titres majeurs avec le club. Par conséquent, son transfert potentiel pourrait être l'une des opérations les plus coûteuses du marché estival.

Mourinho est revenu au Real Madrid avec de grands projets

Le Real Madrid a officiellement annoncé la nomination de José Mourinho au poste d'entraîneur le 11 juin 2026. Un contrat a été signé avec le technicien portugais jusqu'au 30 juin 2029, et il a débuté son travail le 13 juillet.

Il est rapporté que Mourinho prévoit de construire son nouveau projet autour de stars majeures telles que Vinícius, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. C'est pourquoi l'interdiction de départ imposée au Brésilien n'est pas seulement une décision de transfert, mais une stratégie de l'entraîneur pour la saison à venir.

La question principale est désormais : le Real Madrid parviendra-t-il à conclure un nouveau contrat avec Vinícius ou l'avenir du joueur deviendra-t-il un nouveau feuilleton de transfert ?