Un nouveau chapitre important pourrait s'ouvrir dans la carrière de Behruz Karimov, le défenseur de 18 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Ayant attiré l'attention des clubs européens après sa participation à la Coupe du Monde, le joueur est sur le point de signer un contrat avec le club suisse de Lugano.

Les documents devraient être officialisés dans les prochains jours

Selon le journaliste Narzulla Saydullayev, le défenseur de Surkhan est proche de poursuivre sa carrière dans le championnat suisse.

Les principaux points de l'accord entre les deux parties ont été réglés, et les formalités restantes devraient être finalisées prochainement. Ensuite, Karimov pourra rejoindre l'effectif de Lugano.

Pour l'instant, Lugano et Surkhan n'ont pas annoncé officiellement le transfert potentiel. Par conséquent, l'accord ne sera pas considéré comme conclu tant que le contrat n'aura pas été signé.

La Coupe du Monde a attiré l'attention des clubs européens

Behruz Karimov a eu l'occasion de se montrer sur la grande scène du football en participant à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan.

Après le Mondial, des informations ont circulé selon lesquelles plusieurs équipes européennes s'intéressaient au jeune défenseur. Auparavant, il avait été rapporté que le club français de Lens le suivait également. Désormais, la probabilité que le joueur poursuive sa carrière en Suisse a augmenté.

À 18 ans, Karimov évolue au poste d'arrière droit. Son âge, sa vitesse et l'expérience acquise lors d'un tournoi majeur pourraient constituer des facteurs d'intérêt clés pour les clubs européens.

Quel genre de club est Lugano ?

Lugano est l'un des clubs ayant une longue histoire dans le football suisse. Fondé le 28 juillet 1908, le club évolue dans la première division du pays.

Pour la saison 2026/2027, l'équipe a débuté la Ligue Conférence de l'UEFA dès le deuxième tour de qualification. Le club suisse dispute une double confrontation contre l'équipe kosovare de Dukagjini à ce stade.

Pour Karimov, un tel transfert pourrait lui permettre de :

s'adapter au football européen ;

acquérir de l'expérience dans un championnat au rythme élevé ;

participer à des matchs de coupes d'Europe ;

consolider sa place en équipe nationale.

Une grande opportunité s'offre au jeune défenseur

Le transfert potentiel de Behruz Karimov pourrait également constituer un événement marquant pour le football ouzbek. En particulier, le départ précoce d'un joueur de 18 vers l'Europe aura un impact majeur sur son développement futur.

Cependant, tout dépend désormais des termes du contrat, de l'adaptation au nouveau championnat et de sa capacité à s'imposer dans la concurrence pour une place de titulaire. La porte de l'Europe s'ouvre, mais personne n'y offre une place sur un plateau — c'est aussi la dure réalité du football.

Selon vous, Behruz Karimov pourra-t-il s'imposer comme titulaire à Lugano ?