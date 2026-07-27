Présentation du boîtier de PC Havn BF360 Flow

Un nouvel appareil combinant un design unique et des performances élevées est apparu sur le marché du matériel informatique. Selon ixbt.com, la société Havn, en partenariat avec Sama, a présenté le nouveau boîtier système Havn BF360 Flow. Ce boîtier est destiné aux utilisateurs qui envisagent d'assembler des PC de jeu puissants et des stations de travail, et il se distingue par des capacités de refroidissement modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Design et caractéristiques esthétiques

Le nouveau boîtier est disponible en blanc et en noir, au prix d'environ 1499 yuans (220 USD). Ses dimensions sont de 515 x 254 x 522,6 mm et il prend entièrement en charge les cartes mères au format ATX. Le panneau avant présente une texture unique rappelant une ardoise à cinq couches, ce qui lui confère un charme esthétique.

Pour le confort des utilisateurs, le panneau avant intègre des interfaces modernes, dont un port USB-C 3.2 Gen 2 et deux ports USB-A 3.2 Gen 1. Cela facilite grandement la connexion de périphériques externes et de supports de données rapides.

Système de refroidissement et vastes possibilités

Le modèle Havn BF360 Flow est spécialement adapté aux configurations hautes performances. Dès la configuration standard, les utilisateurs disposent de deux grands ventilateurs de 180 mm et d'un ventilateur de 140 mm. Au total, il est possible d'installer jusqu'à quatre ventilateurs de 180 mm ou sept ventilateurs de 120 mm à l'intérieur du boîtier.

De plus, pour les amateurs de systèmes de refroidissement liquide, la prise en charge de radiateurs de 360 mm est également prévue. Cela prévient la surchauffe et garantit un fonctionnement stable même sous de lourdes charges.

Espace généreux pour les composants matériels

Tenant compte de la taille croissante des cartes graphiques et des refroidisseurs de CPU modernes, les fabricants ont laissé suffisamment d'espace libre à l'intérieur du boîtier. Ainsi, il est possible d'installer sans problème les plus grandes cartes graphiques mesurant jusqu'à 410 mm de long.

En outre, la hauteur maximale du refroidisseur de CPU est de 195 mm et celle du bloc d'alimentation de 200 mm. Ces caractéristiques font du boîtier Havn BF360 Flow un choix idéal pour l'équiper avec des composants informatiques de dernière génération.