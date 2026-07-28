Pourquoi les applications de l'App Store redeviennent populaires à l'ère de l'intelligence artificielle

Malgré les débats selon lesquels les agents d'intelligence artificielle simplifient l'utilisation des services en ligne, le marché des applications sur l'App Store et Google Play s'est dynamisé, et le nombre de nouveaux projets créatifs et innovants a fortement augmenté. Selon ixbt.com, au premier trimestre 2026, le lancement de nouvelles applications dans le monde a augmenté de 60 % par rapport à la même période de l'année précédente, et de 80 % uniquement sur l'App Store d'Apple. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

L'utilisation intensive d'outils d'intelligence artificielle dans le processus de programmation a permis de commercialiser plus rapidement de nouveaux produits. Bien que cette situation suscite des inquiétudes quant à la possibilité d'inonder l'App Store de contenus de moindre qualité, de superbes pépites cachées qui attirent l'attention des utilisateurs et exploitent des technologies d'intelligence artificielle en arrière-plan gagnent également en popularité.

Une nouvelle méthode pour sauvegarder le contenu des réseaux sociaux

L'un des principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs modernes est de sauvegarder des liens intéressants provenant des réseaux sociaux pour ensuite les oublier. Développée par le studio londonien The Feel Good Project, l'application Albo (anciennement Sortd) vise précisément à résoudre ce problème et a pour objectif d'inspirer les utilisateurs fatigués des effets du doomscrolling.

Il suffit de partager dans cette application des liens provenant de TikTok, Instagram Reel, de vidéos YouTube, ainsi que de Pinterest, X, LinkedIn, Threads, Reddit et Facebook. L'application récupère automatiquement les détails des publications, les classe par catégories et les enregistre. Plus important encore, même si l'auteur supprime la publication ou la vidéo originale, les données restent sauvegardées dans Albo.

Fonctionnalités et conditions d'utilisation

Le service Albo ne se limite pas aux liens et permet également d'ajouter des captures d'écran à l'application. Cela facilite le classement des idées de voyage, des recettes, des livres à lire ou des films à voir. Il est également possible de partager des collections avec des amis.

L'utilisation de l'application est entièrement gratuite, et les fonctionnalités avancées sont proposées sur abonnement. Les experts ont noté qu'une période d'essai est proposée de manière assez active lors de l'inscription initiale, mais ce type d'application pratique prouve qu'il existe toujours une forte demande de logiciels de qualité à l'ère de l'intelligence artificielle.