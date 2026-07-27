L'auteur du plus beau but de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 a été officiellement annoncé. Le superbe but du défenseur du Cap-Vert, Sidney Lopes Cabral, contre l'Argentine a été désigné plus beau but du tournoi par Hyundai. Heureusement, dans ce classement prestigieux, l'attaquant ouzbek Eldor Shomurodov a pris la honorable deuxième place.

Zamin.uz présente ce but historique, les moments dramatiques et passionnants de Miami et l'histoire de réussite « de conte de fées » d'un footballeur qui utilisait des sacs poubelle comme rideaux il y a 3 ans.

1. Drame à Miami : Le miracle contre le gardien Martínez en 1/16e de finale

Le match entre l'Argentine et le Cap-Vert lors des 1/16e de finale au stade de Miami Gardens, en Floride, s'est transformé en un véritable thriller footballistique. Devant 65 000 spectateurs, le Capverdien Sidney Lopes Cabral a éliminé Alexis Mac Allister pendant les prolongations et a logé le ballon du pied droit dans la lucarne d'Emiliano Martínez, égalisant à 2-2.

Bien que le Cap-Vert ait finalement perdu 2-3, la frappe de Lopes Cabral a fait vibrer les supporters de football du monde entier.

Le top 3 des plus beaux buts de la Coupe du Monde 2026 et le prix historique

Position Joueur Sélection Statistique / Nomination 1ère place (Vainqueur) Sidney Lopes Cabral Cap-Vert Plus beau but du tournoi (contre l'Argentine) 2e place Eldor Shomurodov Ouzbékistan 2e plus beau but du tournoi 3e place Wilson Isidor Haïti 3e plus beau but du tournoi

Les successeurs historiques du trophée : En remportant ce prix, Lopes Cabral rejoint des légendes du football mondial telles que Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard et Richarlison.

2. Drame lors de la célébration : L'évanouissement de la mère et la reconnaissance de Marcelo

Un événement dramatique inattendu s'est produit dans le stade au moment du but. Lorsque Lopes Cabral a couru pour célébrer son but devant sa mère et sa petite amie dans les tribunes, sa mère Teresa s'est évanouie de joie et d'émotion.

Cette situation rappelle le moment historique où la mère de Lilian Thuram, légende de l'équipe de France ayant marqué contre la Croatie en demi-finale de la Coupe du Monde 1998, s'était évanouie.

De plus, la légende du Brésil et du Real Madrid Marcelo

a personnellement envoyé un message à Cabral pour avouer qu'il avait voté pour son but lors du vote final : Sidney Lopes Cabral à propos de sa conversation avec Marcelo : « Marcelo est l'une de mes plus grandes idoles. Quand il m'a dit qu'il avait voté pour mon but comme le plus beau du tournoi, je n'en ai pas cru mes yeux. Je l'ai remercié infiniment ! »

3. De la 5e division au héros de la Coupe du Monde : Un envol de conte de fées

Il y a à peine trois ans, Sidney Lopes Cabral jouait dans la 5e division allemande (ligue amateur) et vivait chez lui avec des sacs poubelle pour rideaux aux fenêtres. Son parcours de la pauvreté aux sommets du football est devenu l'une des histoires les plus touchantes et inspirantes de la Coupe du Monde 2026.

Les impressions de Sidney Lopes Cabral sur son but : « Quand j'ai levé les yeux et vu le ballon filer vers la lucarne : "Qu'est-ce que j'ai fait ?" me suis-je dit. Je n'en croyais pas mes yeux. Tout le monde rêve de marquer en Coupe du Monde, mais marquer un tel but contre une grande équipe comme l'Argentine est un sentiment incroyable. »

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Le capitaine de notre sélection nationale, Eldor Shomurodov, le superbe but inscrit lors de la Coupe du Monde figure dans le top 3, une immense fierté pour tout l'Ouzbékistan !

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Selon vous, le but d'Eldor Shomurodov méritait-il la 1ère place ou la frappe du joueur capverdien était-elle vraiment la meilleure du tournoi ? Laissez votre avis dans les commentaires !