Starship capturé en images spectaculaires lors d'un nouveau vol d'essai dans l'espace

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Starship capturé en images spectaculaires lors d'un nouveau vol d'essai dans l'espace

Démontrant les avancées de l'industrie aérospatiale, SpaceX a publié quatre photos impressionnantes à l'issue du dernier vol d'essai de son immense vaisseau spatial Starship. Comme le rapporte ixbt.com, ces clichés incarnent non seulement les réussites techniques mais aussi la beauté unique de l'univers, rappelant littéralement des scènes de films de science-fiction. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il est précisé que le vol d'essai du vaisseau spatial Starship (Ship 40), qui a eu lieu le 24 juillet 2026, est entré dans l'histoire comme le deuxième test des vaisseaux de troisième génération. Cette étape réussie est devenue l'une des phases clés dans la création et l'amélioration par l'humanité de systèmes de fusées lourdes réutilisables.

Les photos publiées montrent clairement le vaisseau spatial sous différents angles. De plus, les clichés incluent des moments de séparation entre Starship et le booster Super Heavy ainsi que des vues uniques avec la magnifique planète Terre en arrière-plan.

Réussites techniques majeures et charges utiles orbitales

Au cours de ce vol, les ingénieurs de SpaceX ont résolu avec succès une série de tâches techniques complexes. En particulier, pour la première fois dans l'histoire, le vaisseau Starship a livré 20 satellites Starlink V3 à part entière sur une trajectoire suborbitale. Cela a prouvé en pratique les capacités du système à transporter des charges utiles utiles.

Une autre réalisation majeure du vol a été le redémarrage réussi et répété de l'un des moteurs Raptor dans l'espace. Cette opération revêt une importance décisive pour la réalisation de futures missions spatiales longue distance et augmente la fiabilité du système.

Atterrissage contrôlé et projets futurs

Une fois le programme de vol principal exécuté avec succès, l'étage supérieur du vaisseau est rentré dans l'atmosphère en mode contrôlé. Comme l'avaient prévu les spécialistes, le vaisseau a amerri en douceur dans l'océan Indien.

Contrairement aux tests précédents, le Starship amerri a réussi à préserver son intégrité. Cette situation a permis aux spécialistes de SpaceX de recueillir des données extrêmement précieuses sur l'état du revêtement de protection thermique et la résistance de la structure de retour de l'espace.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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