Les nouveaux smartphones pliables de Samsung établissent un record sur le marché mondial

Les tout nouveaux smartphones pliables présentés par la société sud-coréenne Samsung ont rencontré une forte demande sur le marché mondial, notamment en Inde et en Corée du Sud. Les modèles Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8 ont enregistré des résultats nettement supérieurs à ceux des appareils de la génération précédente dès les premiers jours de vente. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, sur le marché indien, les nouveaux fleurons ont établi un chiffre record en récoltant plus de 271 000 précommandes en seulement 72 heures. À titre de comparaison, les modèles Galaxy Z Fold7 et Galaxy Z Flip7 sortis l'année dernière avaient mis pas moins de 15 jours pour atteindre un tel résultat.

Intérêt régional et nouvelles tendances

D'après les données officielles diffusées par Samsung, 45 % de l'ensemble des précommandes reçues proviennent des villes secondaires et des petits marchés du pays. Cela montre que les gadgets pliables ne se limitent plus aux grandes métropoles mais gagnent en popularité générale.

Selon les experts, ce succès contribue à renforcer davantage la confiance des consommateurs envers la marque Samsung. La direction de l'entreprise prévoit que le volume des ventes de la nouvelle gamme d'appareils atteindra les chiffres de la série Galaxy S26.

Demande sur d'autres marchés

Les nouveaux smartphones pliables ne se limitent pas à la région asiatique et sont également achetés activement sur d'autres grands marchés. En particulier, les gadgets ont également connu un démarrage fort sur le marché russe. Selon la société « M.Video », les ventes du premier jour de précommande ont été supérieures de 20 % à celles de l'année précédente.

De même, dans la patrie de l'entreprise, en Corée du Sud, les smartphones Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 et Galaxy Z Flip8 sont rapidement achetés par les clients en peu de temps.