La demande pour la première voiture électrique de Ferrari a dépassé les attentes

Présenté au public en mai, le tout premier véhicule électrique de l'histoire de la marque Ferrari, le modèle Luce, avait fait l'objet de vives critiques de la part des internautes et des experts automobiles. Cependant, selon le Financial Times, malgré tous les doutes et avis négatifs, la demande pour cette cinq places s'est avérée bien supérieure aux prévisions, et l'entreprise a rempli son objectif de vente annuel en tout juste deux mois. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Rappelons qu'au lendemain de la présentation, l'apparence du modèle Luce avait été comparée en ligne à une Nissan Leaf, suscitant de dures critiques sur son design. Même l'ancien patron de Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, s'était joint aux critiques. Sur fond de réactions négatives, l'action Ferrari avait chuté de 8 % dès le lendemain de la présentation, et de nombreux observateurs sur Internet avaient prédit l'échec de cette voiture électrique.

Le travail de designers célèbres et la confiance des acheteurs

Cependant, la grogne sur Internet n'a pas entamé l'intérêt des acheteurs potentiels. Créée en collaboration avec le célèbre designer Jony Ive et sa société LoveFrom, cette sportive cinq places originale a rapidement trouvé son public. Selon les experts de l'automobile, le design perçu à travers un écran peut différer de la réalité, et les clients fortunés ayant vu la voiture de près ont décidé de passer commande.

Selon les données, Ferrari prévoyait de vendre environ 500 unités de cette voiture électrique affichée à 555 000 euros (environ 630 000 USD). Atteindre cet objectif en seulement deux mois a montré que les fans de la marque sont prêts à acheter le nouveau produit quel que soit son prix. Pour une entreprise qui a vendu l'an dernier plus de 13 000 voitures évaluées à six chiffres, écouler 500 voitures électriques auprès de ses clients n'a pas été difficile.

Le marché chinois et les premières évaluations

Sur la base de rapports précédents, il est prévu qu'au moins 20 % des voitures vendues soient destinées au marché chinois. Les acheteurs chinois préférant les voitures électriques modernes, rapides et à quatre portes, il a été souligné que le modèle Luce correspond parfaitement aux exigences de ce marché. Les premières critiques sur les capacités techniques et les performances de conduite de la voiture confirment également qu'elle se pilote dans le plus pur esprit Ferrari.

Le célèbre emblème du cheval cabré sur le capot et les solutions d'ingénierie de haut niveau ont réduit à néant toutes les suppositions des critiques. Malgré les doutes en ligne, Ferrari a prouvé dans la pratique qu'il est possible de réussir sur le marché avec son tout premier véhicule électrique.