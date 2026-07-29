Shavkat Mirziyoyev a assisté à la cérémonie d'ouverture des « Jeux du futur » (photo)

Le Président de l'Ouzbékistan Shavkat Mirziyoyev a participé à la cérémonie d'ouverture solennelle de la troisième édition de la compétition internationale « Jeux du futur », qui a débuté à Astana. Le grand spectacle organisé à la « Barys Arena » a démontré comment le sport traditionnel, l'esport et les technologies modernes peuvent s'unir sur une même plateforme.

Ce tournoi revêt également une importance particulière pour l'Ouzbékistan : les représentants du pays concourront pour des médailles dans plusieurs disciplines phygitales. Désormais, l'accent sera mis principalement sur les athlètes capables de combiner compétences numériques et préparation physique.

Quatre chefs d'État ont assisté à la cérémonie

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée au palais des sports « Barys Arena » à Astana.

Ont participé à l'événement :

Le Président de l'Ouzbékistan, Shavkat Mirziyoyev ;

Le Président du Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokaïev ;

Le Président du Kirghizistan, Sadyr Japarov ;

Le Président du Tadjikistan, Emomali Rahmon ;

ainsi que d'autres invités étrangers et délégations officielles.

Un message vidéo du Président de la Russie, Vladimir Poutine, a également été diffusé aux participants de la cérémonie.

Shavkat Mirziyoyev a salué les participants de la compétition et leur a souhaité plein succès dans les épreuves.

En quoi le « sport phygital » diffère-t-il de l'esport traditionnel ?

Le terme « phygital » vient de la fusion des mots anglais physical et digital . Dans ce type de compétition, les participants ne restent pas simplement assis devant un ordinateur ou un appareil mobile.

Ils s'affrontent généralement en deux étapes :

dans une version numérique de la discipline sportive ; dans une discipline physique identique ou similaire.

Par exemple, au football phygital, les équipes jouent d'abord au football virtuel, puis s'affrontent sur un terrain réel. Le résultat final est déterminé en tenant compte des performances des deux étapes. Un principe similaire est appliqué dans le basketball phygital et les sports de combat phygitaux.

Ce format exige des participants :

une réflexion rapide ;

des compétences tactiques ;

de la précision dans les jeux vidéo ;

de l'endurance ;

de la force et de la vitesse de mouvement.

Combien de participants sont arrivés à Astana ?

Les « Jeux du futur 2026 » se déroulent du 29 juillet au 9 août. Selon les informations officielles, plus de 800 athlètes et joueurs d'esport, représentant plus de 50 pays, y participent.

Le programme du tournoi comprend huit directions principales :

Discipline Contenu Football phygital Football virtuel et traditionnel Basketball phygital Jeu numérique et terrain réel Danse phygital Jeu de rythme et performance en direct Shooter phygital Esport et phase tactique physique Combat phygital Jeu vidéo et arts martiaux Dota 2 Compétition MOBA sur ordinateur Mobile Legends Esport mobile PUBG Format « Battle Royale »

Les compétitions se déroulent dans quatre grands complexes sportifs d'Astana, notamment la « Barys Arena », le complexe d'athlétisme Qazaqstan, le palais des arts martiaux nommé d'après Zhaksylyk Ushkempirov et la Beeline Arena.

Le prize pool total du tournoi s'élève à 4,75 millions de dollars.

Dans quelles disciplines les athlètes ouzbeks participeront-ils ?

Selon les informations présentées, les représentants de l'Ouzbékistan participeront à :

football phygital ;

compétition tactique liée au laser tag ;

danse phygital.

Pour les athlètes, ce n'est pas seulement l'occasion de remporter des médailles. Ils devront également acquérir de l'expérience dans un nouveau format sur la scène internationale et s'adapter à la concurrence entre sport numérique et sport traditionnel.

Au football phygital, la technique informatique du joueur est validée par sa vitesse et sa condition physique sur le terrain réel. En danse phygital, il est exigé de ressentir le rythme dans l'environnement numérique et de l'exprimer par des mouvements sur scène.

Pourquoi ce tournoi s'adresse-t-il aux jeunes ?

L'un des principaux objectifs de l'idée des « Jeux du futur » est d'attirer les jeunes de l'environnement virtuel vers le sport traditionnel.

La génération d'aujourd'hui grandit avec les jeux numériques et les technologies. Le format phygital cherche à relier leur intérêt pour l'esport à l'activité physique.

Cette approche permet de :

combiner les jeux vidéo avec une activité physique active ;

développer les capacités de travail en équipe chez les jeunes ;

créer de nouveaux métiers liés au sport ;

élargir le système d'entraînement et d'arbitrage ;

introduire largement les technologies dans le sport.

Lors du sommet du sport phygital tenu à Astana, des ministres, diplomates et spécialistes des domaines du sport et de la technologie ont également discuté des perspectives de cette orientation.

Trois hôtes majeurs en trois ans

En peu de temps, les « Jeux du futur » sont devenus une compétition internationale organisée dans différents pays.

Le premier tournoi a eu lieu en 2024 dans la ville russe de Kazan. Shavkat Mirziyoyev avait également assisté à cette cérémonie d'ouverture et les représentants ouzbeks s'y étaient mesurés dans plusieurs disciplines.

La deuxième compétition a été organisée en décembre 2025 à Abou Dabi, proposant 11 disciplines allant du football phygital aux courses de drones et aux combats de robots.

Le troisième tournoi se déroule actuellement à Astana. Le déplacement de la compétition dans un autre pays d'une année sur l'autre montre l'expansion de la portée internationale du sport phygital.

La technologie au cœur de la cérémonie d'ouverture

Le programme solennel de la « Barys Arena » prévoyait l'utilisation de graphiques assistés par intelligence artificielle, de grandes installations LED, d'effets laser et lumineux ainsi que d'éléments robotisés.

Le contenu principal du sport phygital a été expliqué aux spectateurs à travers des performances scéniques. En d'autres termes, la compétition numérique ne remplace pas l'effort physique, elle s'y associe.

En ce sens, les « Jeux du futur » ne sont pas seulement une compétition sportive. C'est également un terrain d'expérimentation montrant comment les technologies peuvent s'harmoniser avec l'effort humain, la stratégie et la créativité.

Conclusion principale

La participation de Shavkat Mirziyoyev à la cérémonie d'ouverture à Astana témoigne de l'intérêt croissant de l'Ouzbékistan pour les nouvelles directions sportives.

Le sport phygital n'est pas encore aussi populaire que le football traditionnel ou l'athlétisme. Cependant, à une époque où l'influence des technologies ne cesse de croître, ce format pourrait devenir l'une des directions prometteuses du sport des jeunes.

Désormais, la principale intrigue pour les supporters ouzbèques est de voir quels résultats les représentants du pays enregistreront dans ces compétitions combinant compétences numériques et préparation physique.