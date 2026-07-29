Le télescope James Webb réfute les espoirs concernant les sphères de Dyson

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Le télescope James Webb réfute les espoirs concernant les sphères de Dyson

Selon ixbt.com, les astronomes ont prouvé, à l'aide d'un télescope spatial, l'absence de sphères de Dyson — des mégastructures hypothétiques absorbant l'énergie stellaire — autour de deux objets jugés extrêmement prometteurs. Lors de la quatrième étape du projet Hephaistos, les chercheurs ont découvert que le rayonnement infrarouge excédentaire, similaire à la chaleur résiduelle de technologies extraterrestres, provenait en réalité de galaxies de fond proches de corps célestes. C'est ce que rapporte rapporte Ixbt.com.

Auparavant, le télescope Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) avait enregistré une anomalie thermique excédentaire dans les plages infrarouges moyennes sur deux naines rouges froides en raison de sa faible résolution angulaire. L'équipe du projet Hephaistos avait sélectionné ces étoiles parmi cinq millions d'objets, en partant du principe que, selon les lois de la thermodynamique, toute mégastructure absorbant la lumière doit la réémettre sous forme de rayonnement infrarouge.

Causes des illusions d'optique

En raison du flou des images du télescope WISE, l'étoile et la galaxie ont fusionné en une seule source, générant une illusion d'optique quant à la présence de marqueurs technologiques. Cependant, l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) à bord de James Webb (JWST) a montré avec une haute résolution que le flux infrarouge ne provenait pas des étoiles elles-mêmes, mais d'objets situés à une distance d'environ 1 seconde d'arc de celles-ci.

Concernant le candidat D, l'objet d'arrière-plan s'est avéré être une galaxie rare du type Hot Dust-Obscured Galaxy (Hot DOG). Son spectre a montré que le décalage vers le rouge, dû à l'expansion de l'Univers, était d'environ 0,922. Le centre actif de cette galaxie, chauffé par un trou noir supermassif, a réchauffé d'gigantesques nuages de poussière jusqu'à 92 kelvins, émettant ainsi un signal caractéristique.

Candidat E et structures de fond complexes

Pour le candidat E, la situation s'est avérée encore plus complexe : son objet d'arrière-plan est une galaxie riche en poussière et à forte formation d'étoiles, avec un décalage vers le rouge d'environ 0,410. Ici, la poussière a été chauffée jusqu'à 67 kelvins, l'un des nœuds brillants de la galaxie coïncidant presque parfaitement avec la position de l'étoile et absorbant complètement sa lumière à des longueurs d'onde de 10 et 15 micromètres.

Pour isoler le flux de l'étoile du mélange des signaux, les astrophysiciens ont dû analyser les pics de diffraction du JWST — ces longues traînées qui donnent aux étoiles cet aspect épineux si familier sur les images des télescopes. Bien que les traces d'une civilisation extraterrestre n'aient pas été confirmées, cette étude a fourni à l'astronomie une méthode rigoureuse pour éliminer les parasites cosmiques.

À l'avenir, lors de la recherche de sphères de Dyson, il est proposé d'utiliser l'analyse initiale du décalage des centres entre les données optiques et infrarouges, ainsi que l'interférométrie radio pour exclure les galaxies d'arrière-plan. Les systèmes identifiés présentent également un grand intérêt pour l'astronomie extragalactique : les naines M situées à proximité de galaxies infrarouges lumineuses pourront servir à l'avenir de étoiles de référence naturelles pour des observatoires terrestres tels que l'Extremely Large Telescope (ELT).

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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