Les taxis autonomes Waymo font leur retour sur les autoroutes à grande vitesse

Waymo, filiale d'Alphabet, a commencé à réintroduire ses véhicules autonomes sur les axes à grande vitesse, les autoroutes. Ce service avait été suspendu il y a un peu plus de deux mois en raison du comportement des voitures sur les portions rapides, notamment près des zones de travaux. C'est ce qu'annonce Techcrunch.com rapporte .

Selon TechCrunch, l'entreprise a publié cette décision sur son compte officiel sur le réseau social X. Les trajets autoroutiers seront rétablis de manière progressive, en commençant par Phoenix, le premier marché de service sans conducteur de l'entreprise. Le service devrait également reprendre prochainement à Los Angeles et dans la région de la baie de San Francisco.

Mise à jour logicielle et sécurité

Dans un communiqué officiel, Waymo souligne que ses ingénieurs ont déployé d'importantes mises à jour logicielles visant à améliorer l'efficacité de la navigation autour des chantiers et des zones de construction sur les autoroutes. Le nouveau système améliore considérablement les capacités de reconnaissance de scènes et de routage, ce qui contribue à assurer la sécurité sur ces sections complexes.

La suspension temporaire du trafic sur autoroute et son rétablissement interviennent à une période où l'attention portée aux opérateurs de taxis autonomes s'accroît dans le pays. En particulier, la manière dont les véhicules autonomes se déplacent dans les embouteillages et à proximité des services d'urgence fait l'objet d'une surveillance étroite de la part du public et des autorités de régulation.

Rappels et mesures réglementaires

Waymo avait commencé à utiliser les voies rapides en novembre de l'année dernière à San Francisco, Phoenix et Los Angeles afin d'offrir aux passagers des temps de trajet réduits et un accès plus rapide aux aéroports. Cependant, en mai de cette année, ces axes ont été soudainement fermés, provoquant des plaintes légitimes des utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Par la suite, selon les documents officiels présentés en juin, près de 4 000 robotaxis avaient été volontairement rappelé après la découverte d'au moins 13 incidents liés à l'intrusion de véhicules dans des zones de route en réparation. Les représentants de l'entreprise ont indiqué qu'aucun blessé ni collision n'avait été signalé lors de ces incidents.

Actuellement, les mises à jour réalisées et les solutions techniques améliorées permettent à Waymo d'étendre ce service en toute sécurité et de renforcer sa position sur le marché. L'avenir des véhicules autonomes et leur adaptation à l'infrastructure urbaine restent un test crucial pour l'ensemble du monde technologique.