Meta élargit sa présence sur le marché de l'IA d'entreprise

Les ambitions de Meta dans le domaine de l'IA d'entreprise ne se limitent pas à de simples agents commerciaux. Selon ixbt.com, le géant de la technologie prévoit également d'introduire des services API, la vente directe de puissance de calcul et d'autres services majeurs sur ce marché. Cette démarche permettra à l'entreprise d'ouvrir de nouvelles sources de revenus au-delà de la publicité, qui reste sa principale source de profits. C'est ce que rapporte Techcrunch.com en rapporte.

En juin de cette année, Meta avait présenté son premier agent commercial destiné au service client et aux opérations quotidiennes. Cependant, lors de la dernière réunion de bilan trimestriel avec les investisseurs, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a souligné que les ambitions dans ce domaine sont beaucoup plus vastes. L'entreprise se concentrera d'abord sur la desserte de sa base de millions d'annonceurs, c'est-à-dire en proposant des agents d'IA fonctionnant dans les applications de messagerie.

Fonctionnalités étendues et nouveaux services

Selon Zuckerberg, les nouveaux systèmes permettront aux entreprises de communiquer avec leurs clients via une interface d'IA. Tout comme dans le système publicitaire traditionnel, l'entreprise ne sera payée que lorsque des résultats concrets seront livrés. Cette approche devrait renforcer les liens entre Meta et ses millions de partenaires de petites entreprises.

De plus, à l'avenir, Meta n'exclut pas de dépasser le cadre des petites entreprises et d'offrir ses propres outils de programmation interne, de développement et de productivité à des clients externes. Bien que l'entreprise ait initialement créé ces outils pour ses propres besoins, elle y voit désormais un grand potentiel pour les fournir à d'autres grandes et petites entreprises.

Capacités et plans futurs

Cependant, Zuckerberg a reconnu que la vente dans le segment B2B est un domaine entièrement nouveau pour Meta, nécessitant une approche différente. Abordant la question de la vente de puissance de calcul (compute), il a indiqué que l'entreprise s'efforce de maintenir un équilibre entre le besoin de générer des revenus et la réalisation de ses projets futurs.

Meta a actuellement la capacité de vendre de la puissance de calcul à une prime nettement supérieure au prix d'achat initial. Néanmoins, Zuckerberg a souligné qu'il serait insensé de tout vendre pour courir après des profits à court terme. À mesure que l'entreprise se rapproche de systèmes d'IA personnels, elle gérera son infrastructure comme un portefeuille comprenant des plans à court et long terme.