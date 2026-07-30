Tests en Chine de l'alimentation de drones par laser en vol

Des chercheurs de l'Université de l'aviation civile de Chine ont présenté une nouvelle technologie expérimentale conçue pour alimenter en électricité les véhicules aériens sans pilote directement pendant le vol à l'aide d'un faisceau laser. Ce développement mérite l'attention comme une étape importante vers l'extension significative de l'autonomie des drones dans les airs et la réduction de leur dépendance à la capacité des batteries. C'est ce que rapporte Ixbt.com en informe.

Système innovant de conversion de l'énergie laser en électricité

Selon Ixbt.com, la base de cette technologie est constituée d'un récepteur spécial ultra-mince installé sous l'aile du drone. Le récepteur est conçu pour fonctionner sur la base d'un schéma à deux couches, où l'élément en pérovskite situé dans la partie supérieure convertit l'énergie du rayonnement laser en courant électrique. Le générateur thermoélectrique situé en dessous permet de produire de l'énergie supplémentaire à partir de la chaleur excédentaire générée pendant le processus de travail.

L'une des principales tâches d'ingénierie auxquelles les spécialistes ont fait face était de prévenir la surchauffe de l'équipement. Lors des premiers tests, la température du récepteur a atteint 80–90 degrés. Afin de résoudre ce problème, les ingénieurs ont utilisé des nanocristaux spéciaux réduisant le transfert de chaleur et ont introduit des conduits d'air spéciaux dans la structure de l'aile.

Solutions pour augmenter l'efficacité pendant le vol

La nouvelle construction fonctionne d'une manière unique : pendant le vol, le flux d'air entrant refroidit naturellement le système et augmente en même temps encore plus l'efficacité de fonctionnement de la couche thermoélectrique. Les tests effectués en laboratoire ont montré que le coefficient de conversion de l'énergie laser en courant électrique de la nouvelle technologie s'élevait à 38,49 pour cent.

Il a été pratiquement confirmé que la puissance obtenue lors de la démonstration était amplement suffisante pour assurer le fonctionnement d'un modèle à petite hélice. Bien que ce système n'en soit pour l'instant qu'au stade expérimental, les ingénieurs sont satisfaits des résultats obtenus.

Selon les plans des auteurs du projet, la prochaine étape prévoit de tester la technologie en espace ouvert à l'aide de véritables appareils sans pilote. Si ces tests se terminent également avec succès, il est prévu qu'à l'avenir, un véritable tournant soit opéré dans le pilotage des drones transportant des marchandises sur de longues distances et nécessitant de rester longtemps dans le ciel.