La startup d'énergie de fusion Commonwealth Fusion Systems lève 1 milliard de dollars

Commonwealth Fusion Systems (CFS), l'une des principales startups du secteur de l'énergie de fusion, a encore renforcé sa position financière. Selon TechCrunch, l'entreprise a réussi à lever 1 milliard de dollars en espèces lors d'un nouveau tour de table d'investissement annoncé jeudi. Des investisseurs institutionnels de premier plan, tels que des fonds de pension, des fonds souverains ainsi que d'importants partenaires industriels et d'infrastructure, ont participé à cette étape de financement, bien que l'entreprise ait refusé de divulguer les noms précis des participants. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui l'annonce.

Ainsi, le total des fonds levés par CFS a atteint 4 milliards de dollars. Cet afflux de capitaux intervient à un moment où les dépenses de la startup augmentent considérablement. Actuellement, l'entreprise poursuit activement la construction de son réacteur de démonstration, appelé Sparc, et finalise la conception de son premier projet de centrale électrique commerciale, baptisé Arc. Les nouveaux investissements doivent précisément être canalisés vers le processus de commercialisation de l'énergie de fusion.

Progrès technologique et projets futurs

Bob Mumgaard, le dirigeant de CFS, a laissé entendre que l'entreprise continuerait à attirer des investissements supplémentaires à l'avenir. Bien que le coût exact des réacteurs Sparc ou Arc n'ait pas été divulgué, l'ancien gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, avait qualifié en 2024 le projet Arc de « centrale à fusion multimilliardaire ». Ce tour de financement représente la plus grande étape de l'entreprise depuis son record de 1,8 milliard de dollars obtenu en 2021. Pour rappel, lors du précédent tour de table annoncé en août de l'année dernière, des géants tels que NVIDIA, Google, Khosla Ventures et Breakthrough Energy Ventures avaient participé en tant qu'investisseurs, apportant 863 millions de dollars.

L'entreprise utilise une technologie connue sous le nom de confinement magnétique. Dans ce système, de puissants champs magnétiques retiennent le plasma à l'intérieur du réacteur, le maintenant suffisamment dense et chaud pour déclencher une réaction. Lorsque les noyaux atomiques fusionnent, une immense quantité d'énergie est libérée. CFS a l'intention d'utiliser la chaleur dégagée par la réaction pour actionner une turbine à vapeur.

Jalons importants et accords

L'entreprise a réalisé des progrès significatifs sur son réacteur Sparc et prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité scientifique (scientific breyk-iven) en 2027. Le seuil de rentabilité scientifique est l'étape cruciale où la réaction de fusion produit plus d'énergie que le réacteur n'en consomme pour l'amorcer. Bien que cela ne suffise pas à injecter de l'électricité sur le réseau général, un tel résultat prouve aux investisseurs que la voie choisie par l'entreprise est la bonne. Jusqu'à présent, seule la National Ignition Facility du Lawrence Livermore National Laboratory a obtenu un tel résultat.

Parallèlement aux travaux sur le réacteur Sparc, CFS finalise également le projet de centrale Arc à l'échelle commerciale, dont la construction est prévue en Virginie. La société énergétique italienne Eni a annoncé qu'elle achèterait pour plus d'1 milliard de dollars d'électricité produite par la centrale Arc. De plus, Google s'est engagé à acheter 200 mégawatts d'électricité, soit la moitié de la capacité totale de cette centrale.