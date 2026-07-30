Alejandro Balde : Nous n'avons pas peur du Real Madrid et notre destin est entre nos mains

Le défenseur du FC Barcelone, Alejandro Balde, a déclaré qu'ils ne craignaient nullement le Real Madrid et qu'ils lutteraient pour tous les trophées lors de la prochaine saison. Dans une interview accordée à une publication sportive, le joueur a souligné que les Catalans devaient se concentrer sur leur propre jeu, rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations de la publication sportive, Balde, qui aborde sereinement la concurrence malgré le mercato estival et le retour de l'entraîneur José Mourinho, a souligné que seules les actions de l'équipe sur le terrain comptaient. Selon lui, le football se joue à 11 contre 11 et les noms des joueurs n'ont pas d'importance sur le terrain.

La Liga et la course au titre

Parlant de la compétitivité dans le championnat d'Espagne, le joueur de 22 ans a rappelé que la saison était longue et qu'ils ne rencontreraient leurs principaux rivaux que deux fois. Selon lui, le destin de La Liga dépend directement de l'équipe elle-même.

Balde s'est également attardé sur ses objectifs personnels. Il a indiqué qu'il était jeune, qu'il avait de nombreuses opportunités de progresser et d'apprendre, et que son principal objectif était d'améliorer son jeu chaque année.

Les succès sous la houlette de Hansi Flick

Le club catalan a remporté presque tous les trophées nationaux au cours des deux dernières saisons sous la direction de Hansi Flick. Le défenseur a souligné qu'il fallait continuer sur cette voie sans s'écarter, continuer à rêver et se battre pour la victoire dans tous les tournois.

Répondant à une question sur la Ligue des champions, il a admis que cette compétition était la plus importante et que tout le monde rêvait de la gagner. Cependant, il a ajouté qu'il ne fallait pas s'enflammer et qu'il fallait avancer étape par étape.

Le joueur a ajouté que le retour de 8 champions du monde au sein de l'effectif apporterait une immense confiance et qu'un effectif fantastique, qui a prouvé sa force ces dernières années, les attendait.