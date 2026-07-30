La demande d'ingénieurs forward-deployed explose sur le marché de l'IA

La demande de spécialistes capables d'aider les entreprises à tirer un profit concret des technologies modernes dans l'industrie de l'intelligence artificielle connaît une croissance sans précédent. Selon le cabinet de recrutement exécutif Christian & Timbers, il n'y a aux États-Unis que 2 000 spécialistes possédant les compétences, l'expérience et l'expertise pratiques en IA nécessaires pour garantir que les entreprises obtiennent un retour sur investissement réel de leurs investissements dans l'IA. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une étude partagée avec TechCrunch, il est souligné que ce nombre de spécialistes ne représente pas de simples offres d'emploi, mais bien le total des experts disponibles dans tout le pays. Alors que les entreprises passent de la phase d'utilisation des meilleurs modèles à la recherche de moyens pour les intégrer dans leurs flux de travail et améliorer leurs performances financières, le concept d'ingénieur forward-deployed (FDE) prend une importance cruciale. Les FDE sont des spécialistes qui créent, déploient et lancent des logiciels ou des modèles d'intelligence artificielle au sein des organisations clientes.

Demande de spécialistes et dynamique du marché

L'étude de Christian & Timbers prévoit un bond de 2 100 % de la demande pour ces spécialistes d'ici la fin de l'année. Cette recherche s'appuie sur des entretiens avec plus de 250 dirigeants de niveau C dans 180 entreprises, des enquêtes auprès de cadres de 80 entreprises du Fortune 500, ainsi que sur des discussions menées entre janvier et juin avec plus de 300 FDE et ingénieurs en IA appliquée.

Au début de l'année, seulement 5 à 10 % des entreprises prévoyaient d'embaucher des FDE, principalement pour de petits projets pilotes. Cependant, à la fin du deuxième trimestre, ce chiffre a grimpé à 70 %. Les plus grands cabinets de conseil et prestataires de services signalent la nécessité d'multiplier par 10 leurs effectifs de FDE, formant ainsi des équipes complètes de 20 à 100 personnes.

Pénurie de talents et défis futurs

Selon Jeff Christian, fondateur de Christian & Timbers, ces évolutions se produisent à un rythme qu'il n'avait jamais vu auparavant, et les entreprises continuent de recruter activement même au milieu de l'été. Si les données de l'étude s'avèrent exactes, une telle demande dépassera largement l'offre actuelle de talents. Le rapport indique qu'il y a actuellement environ 17 000 FDE sur le marché américain, dont une part importante est déjà employée par Palantir, l'entreprise qui a fondé ce concept il y a des années.

Les experts soulignent qu'une seule petite fraction des FDE sur le marché est capable de générer des retours sur investissement (ROI) réels de plusieurs dizaines de millions de dollars. Ce rendement peut se manifester par l'accélération des revenus du côté de la conquête du marché ou par l'automatisation des processus de traitement de milliers de documents. Comme l'a noté Chris Taylor, dirigeant d'une entreprise de services FDE ayant commencé à travailler avec Anthropic, de nombreux ingénieurs peuvent bien aider les employés d'une entreprise à adopter l'outil Claude Code, mais très peu sont capables de concevoir un produit d'IA phare à partir de zéro.