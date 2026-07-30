Le match retour du deuxième tour de qualification de la Ligue Europa Conférence İstanbul Başakşehirs'est transformé en véritable catastrophe. Dans le stade Veritas à Turku, en Finlande, face à l'Inter Turku, le club turc a subi une défaite humiliante et a été éliminé de la compétition. Malgré tous leurs efforts sur le terrain, les deux stars de l'équipe nationale ouzbèke — Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev— n'ont pas pu sauver leur équipe d'une sortie prématurée.

Dans cet article, nous vous racontons en détail les moments clés de cette soirée cauchemardesque en Finlande, les descriptions des buts et la participation de nos compatriotes.

Douche froide en Finlande : les moments de choc du match

Après le match nul 1-1 à l'aller, les chances des deux équipes semblaient égales. Cependant, les hôtes ont montré leur supériorité dès les premières minutes.

18e minute : Premier coup de massue ! L'attaquant de l'Inter Jasse Tuominen a repris de la tête un centre suite à un corner, ne laissant aucune chance au gardien. Score : 1-0.

Les Istanbulites ont tenté de contrôler le match, mais ont eu du mal à percer la défense compacte des Finlandais. Eldor Shomurodov a créé plusieurs situations dangereuses, mais le manque de précision s'est fait sentir.

47e minute : Le cauchemar continue ! Dès le début de la seconde mi-temps, suite à une grave erreur dans la défense de Başakşehir, Clinton Njie a marqué de près. Score : 2-0. Ce but a pratiquement scellé le sort du match.

Shomurodov et Fayzullayev : les guerriers ouzbeks sur le terrain

Dans cette rencontre, les deux talents ouzbeks ont joué des rôles différents sur le terrain.

Joueur Minutes Action Performance Eldor Shomurodov 1-77 Titulaire. A mené les attaques dangereuses, mais impossible de briser le mur défensif. Trois tirs non cadrés. Faible Abbosbek Fayzullayev 46-90 Entré en jeu au début de la seconde mi-temps. A dynamisé le rythme du jeu, effectué plusieurs passes. N'a toutefois pas pu inverser le résultat final. Moyen

Sur la photo : Le capitaine de la sélection ouzbèke Eldor Shomurodov (numéro 14) encerclé par les défenseurs de l'Inter Turku, avec le tableau d'affichage du stade affichant le score défavorable en arrière-plan.

Contexte final : la C4 et l'avenir de Başakşehir

Au total des deux matchs (3-1), l'Inter Turku s'est qualifié pour le troisième tour préliminaire. İstanbul Başakşehir met un terme très précoce à son parcours européen. Cette défaite est un choc immense pour la direction du club et les supporters.

Le prochain objectif de l'équipe sera désormais de briller en championnat national et de décrocher une qualification pour les coupes d'Europe la saison prochaine. Pour Shomurodov et Fayzullayev, cette saison ne fait que commencer et nous espérons qu'ils brilleront en Süper Lig.

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