Un cuisinier ressemblant à Elon Musk devient une star d'Internet en Chine

Ma Jianpin, un cuisinier de 48 ans résidant à Tongchuan, dans la province du Shaanxi en Chine, a acquis une grande renommée sur les réseaux sociaux en raison de sa frappante ressemblance avec Elon Musk.

Ma Jianpin travaille comme cuisinier et associé dans un restaurant de barbecue local. Selon les informations, il exerce dans ce domaine depuis plus de dix ans. Il y a quelques années, des connaissances et des clients lui avaient déjà fait remarquer sa ressemblance avec Musk, mais cette situation n'a pris de l'ampleur sur Internet que récemment.

Le 26 juillet 2026, un client venu au restaurant l'a filmé par hasard et a publié la vidéo sur les réseaux sociaux. En peu de temps, la vidéo est devenue virale, récoltant plus de 800 000 j'aime. Par la suite, de nombreux utilisateurs ont commencé à l'appeler en plaisantant le « Musk frit de Chine ».

Avec la montée de sa popularité, le nombre de personnes se rendant spécialement au restaurant pour prendre des photos avec Ma Jianpin a également augmenté. De son côté, il a confié ressentir un peu d'excitation face à cette attention soudaine et inattendue. Malgré cela, il garde une attitude détendue, affirmant que son objectif principal reste de subvenir aux besoins de sa famille.

Fait amusant, les internautes suggèrent même sur le ton de la humoristique de rebaptiser le nom du restaurant en « SpaceX Barbecue ».