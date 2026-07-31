Reddit affiche un chiffre d'affaires record au T2, mais l'IA inquiète

La célèbre plateforme Reddit a largement dépassé les prévisions des analystes en matière de performances financières au deuxième trimestre, mais les changements dans les moteurs de recherche et l'impact de l'intelligence artificielle ont inquiété les investisseurs. Selon ixbt.com et d'autres sources, malgré des rapports financiers positifs, la valeur des actions de l'entreprise a chuté de plus de 10 % lors des transactions après la fermeture des marchés, rapporte Techcrunch.com rapporte cela.

Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a bondi de 61 % par rapport à la même période de l'année précédente pour atteindre 805 millions de dollars. De même, le bénéfice net a augmenté de 183 % pour s'établir à 253 million de dollars. Ces résultats ont dépassé toutes les attentes des experts de Wall Street, et les prévisions de revenus pour le prochain trimestre se situent entre 860 millions et 870 millions de dollars.

Changements dans les moteurs de recherche et risques liés à l'IA

Normalement, de telles prévisions financières positives auraient dû stimuler la croissance des titres de l'entreprise. Cependant, la chute brutale des actions a été provoquée par le PDG Steve Huffman, qui a souligné dans une lettre distincte aux actionnaires que le trafic provenant des moteurs de recherche restait « irrégulier ». Selon lui, les orientations de recherche ont pris un caractère volatil au cours du trimestre, bien que la santé globale de l'activité commerciale reste solide.

Le développement rapide des technologies d'intelligence artificielle modifie radicalement le paysage des moteurs de recherche. L'introduction par des géants comme Google de résumés et de réponses générés par l'intelligence artificielle est soupçonnée de rogner la part des utilisateurs de plateformes comme Reddit. Les investisseurs craignent précisément que ce facteur n'ait un impact négatif sur le trafic de la plateforme à l'avenir.

Partenariat avec Google et légère baisse du nombre d'utilisateurs

Pour rappel, en 2024, Reddit a signé un accord majeur pour fournir son contenu à Google afin d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Cependant, étant donné que les nouvelles approches du géant de la recherche créent de la concurrence pour attirer l'audience, la direction de la plateforme a exprimé des hésitations quant au renouvellement futur de ce partenariat.

Un autre aspect qui préoccupe les investisseurs est lié à l'activité des utilisateurs. Bien que le nombre global d'utilisateurs ait augmenté, une légère baisse a été observée dans le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur le marché américain, ce chiffre passant de 53,5 millions au premier trimestre à 53,2 millions.

Lors de la présentation des résultats financiers qui s'est déroulée jeudi, les analystes ont posé une série de questions pointues aux dirigeants concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur l'audience. Les experts ont souligné qu'à l'heure où les moteurs de recherche basculent vers l'intelligence artificielle, il devient plus difficile de convertir en utilisateurs enregistrés les visiteurs qui venaient en tant que simples lecteurs sans se connecter, et se sont interrogés sur la poursuite ou non de la politique de licence des données l'année prochaine.