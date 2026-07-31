SpaceX ne retirera pas les turbines du centre de données xAI avant 2027

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SpaceX ne retirera pas les turbines du centre de données xAI avant 2027

SpaceX, la société fondée par Elon Musk, a prolongé jusqu'en juillet 2027 le délai pour le retrait complet des turbines à gaz non autorisées qui alimentent le centre de données xAI près de Memphis. Cette décision s'explique par une transition graduelle vers une centrale électrique au gaz naturel permanente de 1,2 GW, bien que cette situation suscite les protestations des organisations environnementales et des riverains. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations diffusées par TechCrunch, 69 turbines à gaz sont actuellement utilisées pour alimenter le centre de données baptisé Colossus, et la plupart d'entre elles fonctionnent sans interruption depuis des mois. Cependant, la NAACP (Association nationale pour la promotion des gens de couleur) et le Southern Environmental Law Center avaient poursuivi xAI en justice concernant l'utilisation de ces turbines non autorisées.

Préoccupations environnementales et litiges juridiques

Située dans la partie sud du Mississippi, près de la frontière du Tennessee, cette zone est considérée comme l'une des régions les plus polluées des États-Unis. Il a été constaté que les turbines à gaz utilisées par xAI ont la capacité d'émettre plus de 2 000 tonnes d'oxydes d'azote (NOx) générateurs de smog par an.

Les représentants de SpaceX affirment que les turbines existantes peuvent être utilisées sans autorisation, car elles se trouvent sur les remous dans lesquelles elles ont été transportées. Néanmoins, les réglementations fédérales stipulent qu'en fonction de la taille et de l'objectif d'utilisation, de telles turbines nécessitent dans tous les cas les autorisations appropriées.

Futurs projets et nouvelle centrale

Le mois dernier, le ministère de la Justice a soutenu SpaceX dans cette affaire, soulignant que les turbines non autorisées constituaient une question de « sécurité nationale, économique et énergétique ». De plus, dans les documents d'IPO déposés après l'acquisition de xAI en février, SpaceX a fait savoir qu'elle prévoyait d'acheter pour 2,8 milliards de dollars de turbines à gaz pour ses centres de données au cours des trois prochaines années.

Selon les documents d'autorisation délivrés par l'État du Mississippi, la nouvelle centrale électrique en construction sera composée de 41 turbines à gaz d'une puissance allant de 16,48 MW à 50 MW. Selon les experts, ces dispositifs diffèrent des 69 turbines actuellement utilisées, et le nouveau parc pourrait être destiné à un autre projet non annoncé.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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