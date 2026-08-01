Sept corps carbonisés retrouvés dans une maison, la police enquête sur les causes

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Sept corps carbonisés retrouvés dans une maison, la police enquête sur les causes

Dans le sud de l'Équateur, dans la province de Cañar, les corps carbonisés de sept personnes ont été retrouvés dans l'une des maisons. C'est ce qu'ont rapporté les autorités du pays en se référant à CBS News Il est noté qu'un régime d'état d'urgence est en vigueur dans la région en raison de l'intensification de la violence criminelle.

Il est indiqué que les corps ont été retrouvés le 28 juillet dans une maison de la ville de La Troncal. Deux des victimes avaient les mains et les pieds liés avec du fil de fer, et un véhicule brûlé a été découvert à l'extérieur de la maison. Les victimes sont des personnes âgées de 21 à 30 ans. Selon les premières hypothèses, l'incident pourrait être lié à une lutte territoriale entre groupes criminels.

Les enquêteurs ont déclaré que sur les murs de la maison « Terre des loups » et « Loups actifs » ont été laissés des graffitis. Ces inscriptions pourraient être liées à l'un des plus grands gangs de trafic de drogue et d'extorsion d'Équateur « Los Lobos » (« Les Loups »). Ce groupe a été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis en septembre 2025.

Selon les experts, ces dernières années, l'Équateur est passé du statut de l'un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud à celui de principal point de transit pour la contrebande de cocaïne. Près de 70 pour cent de la cocaïne produite en Colombie et au Pérou est transportée par l'Équateur.

Selon les données officielles, en 2025, plus de 9 200 personnes ont été victimes de violences dans le pays. Dans le même temps, des opérations à grande échelle contre le crime organisé se poursuivent avec le soutien des États-Unis. Cependant, comme le soulignent les autorités, les incidents sanglants liés aux gangs criminels ne se sont pas encore arrêtés.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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