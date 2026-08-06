Thunderobot adopte la plateforme AMD pour ses ordinateurs portables gaming de 17 pouces

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Thunderobot adopte la plateforme AMD pour ses ordinateurs portables gaming de 17 pouces

Selon Ixbt.com, Thunderobot a renouvelé sa gamme d’ordinateurs portables gaming de 17 pouces en faisant passer les appareils de la série Range 17 à une plateforme AMD moderne. La nouvelle gamme G2A comprend quatre modèles : Evo, Pro, Max et le tout nouveau Pro 2K. Cette information est rapportée par Ixbt.com .

L’un des principaux changements concerne la mise à niveau du matériel. Les modèles G2 Evo et G2 Pro, lancés l’année dernière, abandonnent désormais le processeur Intel Core de 13e génération au profit de la puce AMD Ryzen 7 H255. Selon le fabricant, cette transition garantit de meilleures performances dans les tâches multithread et réduit considérablement la consommation d’énergie.

Caractéristiques techniques et nouveaux modèles

Tous les appareils de la série conservent une puissance graphique maximale de 115 W TGP afin d’offrir de hautes performances en jeu. Les cartes graphiques des ordinateurs portables fonctionnent ainsi à pleine puissance plutôt qu’en mode limité. Pour plus de confort, Windows 11 Pro est désormais préinstallé dès la sortie de la boîte.

Le modèle le plus remarquable de la nouvelle gamme est le Range 17 G2A Pro 2K. Cet appareil reprend le boîtier de la version Pro classique, tout en bénéficiant d’un écran et d’une capacité mémoire plus avancés. Il est notamment équipé d’un écran QHD de 2560×1440 pixels prenant en charge une fréquence de 165 G, contre 144 G pour l’écran FHD. La mémoire vive a quant à elle doublé pour atteindre 32 GB DDR5.

Différences entre les modèles et configurations

Chaque modèle de la gamme se distingue par sa configuration technique. Les principales variantes sont réparties comme suit :

  • Modèle Evo : RTX 5050 (8 GB), 16 GB de mémoire vive DDR5 et écran IPS FHD de 17,3 pouces à 144 G.
  • Version Pro : RTX 5060 (8 GB) et 16 GB de mémoire DDR5.
  • Modèle phare Max : RTX 5070 (8 GB GDDR7) et 32 GB de mémoire vive DDR5.
  • Variante Pro 2K : carte graphique RTX 5060 (8 GB) et 32 GB de mémoire DDR5.
Toutes les versions disposent d’un SSD unique de 1 TB et affichent le même poids de 2,65 kilogrammes. Le design précédent est conservé, avec ses lignes aérodynamiques et son éclairage distinctif en forme d’ailes sur la partie arrière du capot. Les appareils de la nouvelle série sont déjà disponibles à la vente.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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