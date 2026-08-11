Singapour améliore la qualité des emplois grâce à l’intelligence artificielle

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Singapour améliore la qualité des emplois grâce à l’intelligence artificielle

Le gouvernement singapourien prévoit d’accroître la productivité du travail et d’améliorer la qualité des emplois en introduisant des technologies d’intelligence artificielle dans le pays. Le Premier ministre Lawrence Wong l’a annoncé dans un message adressé à la nation le 8 août, rapporte ixbt.com. À ce sujet, Ixbt.com rapporte cela.

S’exprimant à la veille du 61e anniversaire de l’indépendance du pays, le chef du gouvernement a souligné que les progrès technologiques ouvraient des possibilités inimaginables il y a encore quelques années. Il a également reconnu que ce processus faisait émerger de nouveaux risques et de nouvelles questions.

Politique industrielle et approche stratégique

Selon l’agence Bloomberg, le gouvernement singapourien réexamine, dans le cadre de cette initiative, ses approches en matière de politique industrielle et de commerce. L’objectif est de renforcer encore la compétitivité du pays à l’échelle mondiale.

Selon les experts, l’intelligence artificielle est considérée non seulement comme un outil d’automatisation de certains processus, mais aussi comme un élément important d’une politique économique plus large. Le gouvernement entend introduire chaque nouvelle technologie après avoir soigneusement évalué ses conséquences.

Défis futurs et contrôle

Pour l’instant, les autorités n’ont pas annoncé les paramètres précis du programme, notamment le montant du financement, la liste des secteurs concernés ou les objectifs chiffrés de formation des travailleurs. Le calendrier de mise en œuvre du projet n’a pas non plus été fixé.

Néanmoins, la déclaration du Premier ministre a défini l’orientation générale de la politique publique. En accordant une attention particulière au contrôle des technologies, Singapour a montré sa volonté d’évaluer en permanence non seulement l’efficacité économique de ces systèmes, mais aussi leurs conséquences pour les personnes qui les utilisent au quotidien.

Intelligence ArtificielleSingapourLawrence WongTechnologieÉconomie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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