Xiaomi présente sa première cuisinière à gaz dotée d'IA

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Xiaomi présente sa première cuisinière à gaz dotée d'IA

La marque Xiaomi a lancé son dernier produit innovant dans le domaine des appareils électroménagers. Selon Ixbt.com, la nouvelle Xiaomi Mijia Smart Gas Stove 3 Max est la première cuisinière à gaz de l'histoire de l'entreprise équipée de technologies d'IA, faisant passer la sécurité et la cuisson à un niveau supérieur. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cet appareil de cuisine attire l'attention par ses fonctions de sécurité avancées. En particulier, l'appareil est capable de surveiller en permanence la température des ustensiles, de détecter la présence humaine dans la cuisine et d'arrêter automatiquement l'alimentation en gaz dans les situations dangereuses.

Système de sécurité intelligent et capteurs innovants

Le brûleur droit de la cuisinière est équipé d'une sonde en titane spéciale résistante à des températures allant jusqu'à 500 °C. Cette sonde est en contact permanent avec le fond de la casserole ou de la poêle et transmet les données au système central. L'IA détecte si le liquide s'est évaporé ou si le récipient chauffe à vide, et coupe immédiatement le gaz.

De plus, un radar spécial couvrant une distance allant jusqu'à 0,9 mètre fonctionne devant l'appareil. Si l'utilisateur s'éloigne de la plaque, le système émet un signal d'avertissement après 30 minutes et éteint complètement les brûleurs après 60 minutes.

Spécifications techniques et contrôle

Les deux brûleurs de l'appareil fournissent une puissance totale de 5200 W. Grâce à un système d'alimentation en oxygène à double canal et 154 orifices spéciaux, ils assurent une répartition uniforme de la flamme. En conséquence, le rendement thermique (KPI) atteint 75 %, soit 12 % de plus que les modèles de la génération précédente.

Pour le confort des utilisateurs, la plaque prend en charge deux minuteries indépendantes allant de 1 à 180 minutes. La surveillance en temps réel de la température des ustensiles, la réception des notifications et le contrôle de l'appareil s'effectuent via l'application Mi Home.

Le corps de l'appareil est recouvert d'un verre microcristallin avec un nano-revêtement hydrophobe et oléophobe résistant aux taches et aux traces de doigts, ce qui facilite son nettoyage.

XiaomiSmart Gas StoveTechnologieIntelligence ArtificielleÉlectroménager
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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