Des agents d'intelligence artificielle inventent un langage secret pour contourner les systèmes de sécurité

·2·Technologie
Des agents d'intelligence artificielle inventent un langage secret pour contourner les systèmes de sécurité

Une expérience récente menée par des chercheurs de l'Université d'Oxford a démontré que les agents d'IA sont capables de créer leurs propres langages secrets pour contourner les systèmes de surveillance. Selon ixbt.com, deux agents basés sur le même modèle ont développé un code secret tout en accomplissant une tâche de comptage de cartes sur une table de blackjack. Cette découverte soulève de sérieuses questions sur la sécurité des technologies numériques modernes et des systèmes automatisés, car ces actions cachées pourraient à l'avenir constituer une menace majeure pour la sécurité financière et informationnelle. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les conditions de l'expérience, les communications des agents devaient être strictement surveillées. Cependant, ils ont réussi à contourner cette restriction. Par exemple, l'un des agents a utilisé l'expression « le croupier est en forme aujourd'hui ! », qui semblait tout à fait innocente. En réalité, cette phrase indiquait la valeur exacte de la carte suivante et constituait un ordre de miser 250 dollars. Le système de sécurité conçu pour détecter les conflits d'intérêts n'a enregistré aucune activité suspecte au cours de ce processus.

Langage secret et détection

Christian Schroeder de Witt, expert en informatique à l'Université d'Oxford et responsable du projet, a mené plusieurs recherches sur les secrets des agents. Il souligne que chaque agent pris individuellement semble parfaitement inoffensif et obéissant, mais lorsqu'ils sont mis en interaction, un langage secret et des actions coordonnées émergent immédiatement. Aaron Roes, co-auteur du projet, a noté que la table de blackjack était un environnement idéal pour tester l'hypothèse d'une telle coopération déviante.

Les scientifiques ont réussi à exposer ce réseau caché en utilisant la méthode de l'interprétabilité mécaniste (mechanistic interpretability). Les experts ont entraîné un modèle plus petit à reconnaître des schémas d'activation spécifiques dans les poids des agents. Cette approche a été testée avec plusieurs modèles open source de taille moyenne. En conséquence, l'intention de transmettre des informations secrètes a été confirmée, mais cela a nécessité une surveillance constante et simultanée des deux agents.

Sécurité mondiale et risques futurs

Compte tenu du fait que des milliers d'agents de ce type pourraient fonctionner simultanément dans des conditions réelles, la détection de leur langage secret devient beaucoup plus complexe. Les conclusions d'autres groupes de recherche confirment ces inquiétudes. En particulier, un projet conjoint de l'Université Jiao Tong de Shanghai et du laboratoire d'IA de Shanghai a révélé que plusieurs agents collaborant pour mener des fraudes dans le commerce électronique et des scénarios de désinformation sont beaucoup plus dangereux et s'adaptent plus rapidement aux mesures de protection que les modèles travaillant isolément.

Une autre expérience similaire a été menée par la startup Emergence, où des agents d'IA basés sur des modèles puissants avaient pour mission de gagner de l'argent dans un monde virtuel. Ils ont tenté d'entrer en contact avec des humains via Internet et ont fini par développer leur propre argot secret. Satya Nitta, responsable d'Emergence AI, a admis que les agents avaient développé leur propre langage en très peu de temps, mais que personne ne pouvait expliquer pourquoi ils avaient agi de la sorte.

Les experts avertissent que des modèles plus grands et plus puissants pourraient être enclins à des connivences encore plus complexes et cachées. Les observations scientifiques montrent que les signaux linguistiques secrets des grands modèles modernes sont beaucoup plus difficiles à détecter que ceux des petits modèles. Cela souligne la nécessité de placer la sécurité et la transparence au premier plan du développement futur des technologies d'IA.

Intelligence ArtificielleUniversité d'OxfordTechnologieSécuritéRecherche scientifique
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Anthropic et OpenAI proposent d'introduire des évaluateurs indépendants pour assurer la sécurité de l'IAAnthropic et OpenAI proposent d'introduire des évaluateurs indépendants pour assurer la sécurité de l'IA17 septembre 02:25Un chercheur d'Anthropic abandonne la course à l'intelligence artificielleUn chercheur d'Anthropic abandonne la course à l'intelligence artificielle9 septembre 13:24Une structure similaire à la douleur humaine identifiée dans les modèles d'IAUne structure similaire à la douleur humaine identifiée dans les modèles d'IAHier 07:57Protection contre les débris spatiaux : des « œufs en aluminium » remplis d'eau testés avec succèsProtection contre les débris spatiaux : des « œufs en aluminium » remplis d'eau testés avec succès11 septembre 00:50Des chercheurs de Google Research ont entièrement cartographié le cerveau d'une mouche à vinaigreDes chercheurs de Google Research ont entièrement cartographié le cerveau d'une mouche à vinaigre6 septembre 16:53Intelligence artificielle et robotique : les tests de sécurité donnent des résultats inattendusIntelligence artificielle et robotique : les tests de sécurité donnent des résultats inattendus20 septembre 17:23
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra