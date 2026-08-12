L’application Mesh d’Automattic arrive sur Android

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L’application Mesh d’Automattic arrive sur Android

Le système de gestion de la relation client (CRM) personnel Mesh, propriété d’Automattic, la société fondatrice de WordPress.com, est désormais disponible pour les utilisateurs Android. Cette application permet de suivre en toute sécurité les personnes de ses réseaux personnels et professionnels, d’ajouter des notes à leurs coordonnées et de recevoir des rappels pour savoir quand les contacter. Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com et TechCrunch, la version Android a été adaptée aux principales fonctionnalités du système d’exploitation et prend en charge le partage d’écran ainsi que le mode fenêtre flottante. Les utilisateurs peuvent ainsi accéder rapidement à Mesh tout en travaillant dans des applications de messagerie électronique ou de discussion. L’application comprend également des raccourcis clavier pour les tablettes et les appareils pliables, une recherche intégrée, des widgets aux couleurs Material You adaptées au fond d’écran Android, ainsi qu’une synchronisation en temps réel entre les appareils.

Intégration avec Beeper et projets futurs

Les projets plus larges de l’entreprise prévoient à l’avenir de rapprocher davantage Mesh de Beeper, l’application universelle de messagerie d’Automattic. Ces deux applications collaborent déjà dans une certaine mesure : les utilisateurs peuvent rédiger des brouillons de messages via Beeper ou utiliser des liens intégrés pour accéder à un profil Mesh. À l’avenir, il est également prévu d’ajouter à ces deux produits des fonctions d’intelligence artificielle supplémentaires pour aider les utilisateurs à gérer leurs relations.

Comme l’explique Zachary Hamed, cofondateur de Mesh, certains utilisateurs ont dix, vingt ou cinquante mille contacts, et communiquer personnellement avec chacun d’eux est une tâche complexe. C’est pourquoi l’intelligence artificielle Nexus AI est actuellement en phase de test initiale. Elle aide à déterminer qui l’on connaît dans une entreprise donnée, qui vit dans une certaine ville ou qui est spécialiste d’un domaine précis.

Confidentialité et objectifs d’utilisation

Selon l’entreprise, les données personnelles stockées dans Mesh ne sont pas utilisées à des fins publicitaires ni partagées avec des tiers. En effet, l’application fonctionne directement sur abonnement. Le service est gratuit pour les 1 000 premiers contacts, tandis que des forfaits payants sont proposés pour un nombre illimité de contacts et des fonctionnalités supplémentaires.

Actuellement, environ 70 % des clients de Mesh utilisent l’application à des fins professionnelles. Selon Matthew Achariam, fondateur de l’application, celle-ci est particulièrement utile aux dirigeants qui gèrent de grandes équipes ou aux personnes souhaitant préserver un vaste réseau de relations. Les créateurs n’oublient toutefois pas les besoins des particuliers, car les fonctionnalités utiles aux utilisateurs professionnels le sont tout autant pour le grand public.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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