Cuktech présente un câble avec écran capable de charger deux appareils

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Cuktech présente un câble avec écran capable de charger deux appareils

Cuktech s’apprête à lancer un nouvel accessoire original conçu pour simplifier le quotidien des utilisateurs : un câble de charge moderne doté d’un écran intégré et capable de charger deux gadgets simultanément. Selon ixbt.com, cet appareil se distingue nettement des autres produits similaires du marché par ses capacités techniques et ses choix de conception. Ixbt.com le rapporte.

Comme pour ses produits précédents, la nouvelle version dispose d’une gaine tressée de haute qualité, qui garantit sa résistance mécanique et sa longévité. Lors de la conception de ce gadget, le fabricant a mis l’accent sur trois caractéristiques importantes, chacune visant à rendre son utilisation plus pratique et plus sûre.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

Tout d’abord, le câble de nouvelle génération pourra se connecter directement au célèbre écosystème Mi Home. Les utilisateurs pourront ainsi l’intégrer à d’autres appareils dans un environnement de maison intelligente et gérer les processus plus facilement.

Ensuite, les ingénieurs ont permis de charger simultanément deux appareils différents. Les utilisateurs pourront désormais alimenter deux gadgets avec un seul câble, sans avoir recours à des fils supplémentaires ni à des adaptateurs séparés.

Écran intelligent et fonctionnalités disponibles

Enfin, un écran compact et pratique est directement intégré au boîtier du câble. Il permettra de suivre en temps réel la puissance de charge actuelle ainsi que d’autres paramètres importants.

Aujourd’hui, le marché des technologies modernes cherche à proposer aux consommateurs des appareils non seulement fonctionnels, mais aussi transparents et faciles à contrôler. Les nouvelles solutions comme celle présentée par Cuktech contribuent à faire évoluer l’utilisation quotidienne des gadgets.

CuktechCâble De ChargeTechnologies IntelligentesMi HomeGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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