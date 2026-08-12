Un nouveau moteur de fusée similaire au Raptor de SpaceX présenté en Inde

La société indienne Astrobase Space Technologies a présenté le moteur Everest, alimenté au méthane et fondé sur l’une des architectures les plus complexes de la propulsion spatiale moderne. Selon ixbt.com, ce moteur pourrait développer une poussée annoncée de 80 tonnes-force, et sa création devrait intensifier la concurrence sur le marché des technologies spatiales. Ixbt.com rapporte .

Technologie de gazéification intégrale

Le principe de fonctionnement du nouveau moteur Everest repose sur l’utilisation d’oxygène et de méthane, ainsi que sur un cycle fermé à combustion étagée à flux intégral (Full-Flow Staged Combustion, FFSC), qui gazéifie entièrement les composants. Selon les informations disponibles, SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, utilise précisément ce principe dans ses moteurs Raptor équipant les fusées Starship.

La conception du moteur comprend deux générateurs de gaz spécialisés. Dans l’un, une petite partie du carburant est brûlée avec un excès de comburant, tandis que l’autre fonctionne selon le rapport inverse. Ainsi, le carburant comme le comburant arrivent directement à l’état gazeux dans la chambre de combustion principale.

Essais à venir et vols prévus

Cette approche technologique permet de réduire considérablement le volume de la chambre de combustion, d’accélérer les processus de combustion et d’améliorer le rendement ainsi que l’impulsion spécifique du moteur. Il s’agit d’une avancée importante pour la propulsion spatiale moderne.

Selon le calendrier annoncé par Astrobase Space Technologies, les premiers essais à feu du nouveau moteur Everest devraient être réalisés dans quelques mois. À terme, il est prévu d’installer ce propulseur sur un lanceur réutilisable de classe moyenne.

Les experts prévoient que le premier vol réussi de ce lanceur réutilisable n’aura pas lieu avant 2028. Pour l’instant, les spécialistes de l’entreprise accélèrent les préparatifs en vue des essais.