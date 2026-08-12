Form Energy lève 750 millions de dollars pour la production de batteries de 100 heures

La start-up innovante dans le secteur de l'énergie Form Energy a annoncé avoir levé 750 millions de dollars d'investissements afin d'étendre ses capacités de production en Virginie-Occidentale. Selon ixbt.com, cette réussite financière est une preuve évidente de la forte augmentation de la demande en systèmes de stockage d'énergie, stimulée par la construction rapide de centres de données AI. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui transmet l'information.

Au cours des trois premiers mois de l'année en cours, des dispositifs de stockage d'énergie d'une capacité totale de 9,7 gigawattheures ont été installés aux États-Unis, soit une hausse de 32 % par rapport à la même période de l'année précédente. Bien que la plupart des batteries sur le marché ne puissent restituer de l'énergie que pendant quelques heures au maximum, les batteries fer-air développées par Form Energy sont capables de fournir de la puissance jusqu'à 100 heures.

Les avantages de la technologie de stockage d'énergie à long terme

Les systèmes de stockage d'énergie à long terme jouent un rôle crucial pour surmonter les interruptions inhérentes à l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Cette année aux États-Unis, il est prévu que plus de 90 % des nouvelles capacités de production d'électricité proviennent précisément de sources renouvelables. Form Energy parvient à stocker d'immenses volumes d'électricité à un coût bien inférieur en utilisant du fer bon marché dans ses batteries au lieu de lithium, de cobalt et de nickel onéreux.

À l'intérieur de la batterie, le fer s'oxyde lors du processus de décharge et se régénère lors de la charge — en d'autres termes, la batterie transforme le fer en rouille lorsqu'elle restitue de l'énergie, et fait l'inverse. Cette approche unique a permis à l'entreprise d'attirer des clients majeurs. Notamment, Google construit dans le Minnesota un nouveau centre de données partiellement alimenté par une immense batterie Form de 30 gigawattheures d'une valeur proche d'1 milliard de dollars.

Centres de données et demande en électricité

Pour la première fois depuis des décennies, la demande en électricité augmente aux États-Unis, et la principale raison en est les centres de données. Selon les prévisions des experts, d'ici 2035, les centres de données multiplieront leur consommation d'énergie par quatre, représentant près de 20 % de toute l'électricité produite dans le pays. Des services publics majeurs tels que Xcel Energy et FuturEnergy Ireland figurent également parmi les clients de Form Energy.

Selon le Wall Street Journal, le portefeuille de commandes actuel de la start-up pour des projets commerciaux a atteint un volume de stockage d'énergie de 80 gigawattheures, soit une multiplication par quatre par rapport au début de l'année. La chaîne d'approvisionnement de l'entreprise basée aux États-Unis joue un rôle clé pour garantir la sécurité : près de 80 % des matières premières proviennent des États-Unis, et le reste d'Europe et d'Asie.

Le tour de financement de série G a été mené par T. Rowe Price, avec la participation de Sequoia Capital, Janus Henderson, Franklin Templeton, Breakthrough Energy Ventures et de nombreux autres fonds d'investissement et sociétés de capital-risque prestigieux. Cela démontre l'importance cruciale de telles technologies pour bâtir l'infrastructure énergétique de demain.