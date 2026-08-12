« Armure pour moutons » contre les loups : pourquoi les éleveurs sont-ils mécontents ? (vidéo)

Face à l’augmentation de la population de loups en Europe et à la multiplication de leurs attaques contre le bétail, l’inventeur autrichien Rudolf Schaubach a proposé une solution inattendue et insolite. Ce spécialiste vivant à Villach a créé, au terme de trois années de travail, un prototype spécial de « cotte de mailles » ou d’« armure » destiné à protéger les moutons des morsures de loups.

Cependant, cette « armure », testée par l’inventeur dans des fermes des Alpes, a suscité une vive controverse parmi les éleveurs et les spécialistes du secteur.

« Un loup qui a mordu une fois ne reviendra pas attaquer » : en quoi consiste l’invention ?

L’idée de Rudolf Schaubach est très simple : créer une légère armure en filet plastique recouverte de pointes acérées, qui ne pèse pas trop sur l’animal et ne gêne pas sa liberté de mouvement. Selon l’inventeur, lorsqu’un loup mord cette armure, il ressent une vive douleur et renonce à l’idée de revenir à l’attaque.

« Le loup est un prédateur extrêmement intelligent et perspicace. S’il rencontre du plastique hérissé de pointes dès sa première tentative et ressent de la douleur, je ne pense pas qu’il essaiera de mordre le mouton une deuxième fois », a déclaré l’inventeur autrichien dans une interview accordée aux médias locaux.

Les éleveurs et les experts sont sceptiques : « Impratique et dangereux ! »

Malgré l’optimisme de l’inventeur, les éleveurs et les organisations agricoles rejettent fermement cette idée. Selon eux, ces armures sont totalement inefficaces, tant sur le plan financier que du point de vue de la sécurité des animaux.

Une menace pour la santé des animaux : Selon René Krüger, un éleveur possédant environ 1 000 moutons, la laine des animaux finit par s’emmêler dans le filet plastique, ce qui les fait souffrir. De plus, les loups, prédateurs intelligents, pourraient changer de tactique et attaquer les parties non protégées, comme les pattes ou la tête.

Économiquement non rentable : Gina Stramp, représentante de l’Association des producteurs agricoles de Basse-Saxe, estime qu’habiller individuellement un troupeau de plusieurs centaines ou milliers de moutons avec des filets en plastique est totalement impossible, tant sur le plan financier que physique.

Comment l’inventeur a-t-il répondu aux critiques ?

Rudolf Schaubach a rejeté les critiques visant son invention, affirmant que les gens jugeaient son projet uniquement sur des photos, sans l’avoir testé dans la réalité. Selon lui, lors des essais, un mouton ayant porté le filet pendant plusieurs jours s’est nourri et déplacé librement, sans rencontrer le moindre problème.

Malgré cela, en raison des fortes protestations et des polémiques en Autriche, Schaubach a été contraint de suspendre temporairement les essais locaux. Il cherche désormais à faire tester son « armure pour moutons » dans d’autres pays.

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