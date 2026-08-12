Honor présente en Chine un nouveau flagship doté d’une caméra robotisée à IA

Honor, l’une des principales marques technologiques chinoises, a annoncé son smartphone flagship Honor Robot Phone, équipé d’une caméra robotisée unique. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil suscite un vif intérêt sur le marché mobile grâce à la prise de vue automatique, au contrôle par gestes et à ses fonctions avancées d’intelligence artificielle. En Chine, le prix de départ de ce gadget avancé s’élève à environ 1 500 dollars. Comme le rapporte Ixbt.com à ce sujet .

Caméra robotisée et intelligence artificielle

La principale particularité du smartphone est sa caméra mobile montée sur un stabilisateur compact en titane. Baptisé Honor Titanium Agile Gimbal, ce système offre 4DoF et permet à la caméra ultra-légère en titane de pivoter jusqu’à 360 degrés par seconde. L’appareil prend en charge les modes de contrôle des mouvements Tilt Lock, FPV, FPV Vertical et AI SpinShot. Il peut également détecter la source sonore et maintenir automatiquement une personne au centre du cadre pendant un vlog ou une diffusion en direct grâce à la fonction AI Live-Tracking.

Le mode YOYO Robot Mode de l’appareil combine compréhension du contexte, reconnaissance des gestes et contrôle des mouvements physiques de la caméra. La fonction YOYO Auto Execution permet à l’agent IA système de comprendre les intentions de l’utilisateur et d’exécuter de manière autonome des actions complexes dans les applications et les réglages. Honor a également dévoilé l’interface Agent Skills, qui permet aux développeurs tiers de créer des outils dédiés au gimbal robotisé et au système de détection.

Hautes performances et optique avancée

Le smartphone fonctionne avec le tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Un système de refroidissement avancé assure un fonctionnement stable lors des enregistrements prolongés. L’appareil embarque une batterie nouvelle génération au silicium-carbone d’une capacité de 7060 mAh, compatible avec la charge filaire 120 W et la charge sans fil 50 W. Il adopte également, pour la première fois parmi les appareils Android, un boîtier monobloc entièrement métallique fabriqué selon une technologie de formage intégral.

Les capacités optiques de l’appareil ont été développées en collaboration avec la célèbre société ARRI. Le module principal de 200 mégapixels dispose d’un capteur de 1/1,28 pouce et d’une ouverture f/1.6, avec prise en charge de l’enregistrement vidéo au format 10 bits ARRI LogC3. L’appareil intègre aussi un module périscopique de 200 mégapixels avec zoom optique 2,7x ainsi qu’une caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels offrant un champ de vision de 122 degrés. Côté écran, le smartphone possède une dalle LTPO OLED de 6,31 pouces, dont la luminosité maximale atteint 6800 nits.

Les précommandes de l’appareil ont commencé sur le marché chinois, tandis que les ventes officielles sont prévues pour la mi-août. La version équipée de 12 GB de RAM et de plus de 500 GB de stockage est proposée à environ 1 500 dollars. La configuration haut de gamme avec 16 GB de RAM et 1 TB de stockage devrait être vendue autour de 1 900 dollars.