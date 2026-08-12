Facebook lance l’application Creator Studio dopée à l’intelligence artificielle pour les créateurs

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Facebook lance l’application Creator Studio dopée à l’intelligence artificielle pour les créateurs

L’entreprise Facebook a officiellement lancé une application autonome destinée aux créateurs de contenu et équipée de technologies d’intelligence artificielle, Creator Studio Cette nouvelle plateforme fournit aux créateurs des conseils personnalisés et des outils pratiques pour élargir leur audience et échanger activement avec leur communauté. Actuellement destinée aux appareils iOS, l’application est accessible à tous les utilisateurs aux États-Unis et au Canada, après des tests réussis menés il y a quelques semaines auprès d’un groupe limité de créateurs. C’est ce que rapporte .

Selon les informations d’ixbt.com, Meta cherche, avec cette initiative, à protéger les créateurs présents sur sa plateforme de l’influence de concurrents majeurs comme TikTok et YouTube, et à les fidéliser au sein de l’écosystème Facebook. La nouvelle application vise également à réduire la dépendance aux services tiers, notamment aux outils comme ChatGPT, pour créer des idées de contenu et obtenir des données analytiques.

Les capacités de l’assistant d’intelligence artificielle

La principale particularité de la nouvelle application est son assistant d’intelligence artificielle intégré. Celui-ci élabore des recommandations personnalisées en fonction du style de contenu propre à chaque créateur, de ses performances, de l’activité de son audience et de ses objectifs. Auparavant, les créateurs devaient souvent étudier longuement des tableaux complexes et des rapports statistiques pour comprendre leurs résultats.

Désormais, l’assistant d’intelligence artificielle permet d’obtenir instantanément des réponses à des questions comme « Quand vaut-il mieux publier un post ? » ou « Que disent les gens dans les commentaires ? ». Le fait que les créateurs puissent poser non seulement une question initiale, mais aussi des questions complémentaires, simplifie encore davantage le processus.

Gestion des commentaires et tâches quotidiennes

L’application intègre également un outil d’intelligence artificielle spécialement conçu pour gérer les commentaires. Il sélectionne les commentaires les plus importants et prépare des réponses dans le style propre au créateur. Selon Facebook, les créateurs doivent modifier et approuver ces réponses proposées avant de les publier.

Par ailleurs, chaque ouverture de l’application affiche aux utilisateurs un fil de tâches prioritaires quotidiennes :

  • Examiner les performances du post publié le plus récemment
  • Suivre l’avancement vers les objectifs fixés
  • Signaler les commentaires importants nécessitant une réponse
À titre informatif, l’application Creator Studio s’inscrit dans la vague de lancements de produits majeurs menée par Meta ces derniers mois. Le géant technologique a récemment présenté de nouvelles applications, notamment Forum pour les groupes, similaire à Reddit, Instants pour partager des photos éphémères avec ses amis Instagram, Pocket destinée aux jeux, ainsi que StoryKit qui permet de créer des contes grâce à l’intelligence artificielle pour les enfants.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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