Tesla prévoit de construire une usine solaire de 10 milliards de dollars au Texas

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Tesla prévoit de construire une usine solaire de 10 milliards de dollars au Texas

Tesla prévoit de construire une immense usine de panneaux solaires dans l’État américain du Texas. Selon ixbt.com, ce vaste site industriel, qui devrait être situé au sud-ouest de Houston, est évalué jusqu’à 10,1 milliards de dollars et jouera un rôle important sur le marché de l’énergie. Comme le rapporte Techcrunch.com le rapporte .

Dans le cadre de ce projet baptisé Project Crystal Sun, les documents nécessaires ont été soumis à l’administration de l’État afin d’obtenir des avantages fiscaux. Selon les représentants de l’entreprise, si ces avantages ne sont pas accordés, la charge fiscale du projet sur 37 ans devrait atteindre environ 1,1 milliard de dollars.

La direction de Tesla a indiqué qu’elle étudiait actuellement d’autres sites aux États-Unis pour y implanter l’usine. Malgré cela, le terrain texan reste considéré comme l’un des principaux emplacements possibles.

Emplois et calendrier de construction

D’après les informations contenues dans les documents, la mise en service de la nouvelle entreprise pourrait créer 9 700 emplois permanents dans la région. Cela donnerait un important élan à l’économie locale.

Les travaux de construction devraient commencer cette année et s’achever entièrement d’ici 2028. Les premiers panneaux solaires devraient sortir des chaînes de production en 2029, ce qui augmenterait fortement la production d’équipements destinés aux sources d’énergie renouvelable.

Objectifs technologiques et perspectives

Dans les documents soumis, l’entreprise ne précise pas si les panneaux solaires qui seront produits à l’avenir sont destinés aux installations terrestres ou aux satellites. Toutefois, l’intérêt particulier du dirigeant de Tesla, Elon Musk, pour le développement de centres de données spatiaux est bien connu.

La capacité de production annuelle de l’usine n’a pas encore été rendue publique. Tesla avait toutefois annoncé précédemment qu’elle prévoyait d’atteindre une capacité de production de 100 gigawatts aux États-Unis d’ici 2028.

TeslaPanneaux SolairesElon MuskTexasInvestissement
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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