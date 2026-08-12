Comment l’accord de 250 millions de dollars de VideoVerse a échoué

Présentée comme une avancée majeure dans l’univers des start-up indiennes, une acquisition de 250 millions de dollars s’est retrouvée au cœur d’une controverse. Le lancement international de VideoVerse, un service de découpage et de montage vidéo, semblait prometteur, mais l’accord s’est complètement effondré moins d’un an plus tard. TechCrunch Selon les informations publiées par TechCrunch, les investisseurs peinent actuellement à récupérer leurs parts, tandis que le fondateur de l’entreprise se retrouve au centre de graves procédures judiciaires. À ce sujet, Techcrunch.com rapporte ce qui suit.

VideoVerse avait commencé comme une start-up ordinaire avant de se développer au fil des ans grâce au soutien d’incubateurs. Son acquéreur présumé, Minute Media — un groupe international de médias sportifs présent à New York et à Tel-Aviv — a annoncé en mai l’annulation de l’accord conclu avec VideoVerse. Il est apparu que les deux parties avaient continué à fonctionner comme des entités juridiques distinctes après la clôture de l’opération.

Accusations de fraude et de faux documents

Un représentant de Minute Media a déclaré que l’entreprise avait décidé de mettre fin à sa collaboration après avoir découvert d’importantes irrégularités dans ses activités. Selon les plaintes déposées et les déclarations des créanciers, Vinayak Shrivastav, dirigeant de VideoVerse, aurait accumulé des dettes dissimulées et conclu des transactions douteuses sous couvert de ses activités commerciales. Cette affaire montre une fois de plus à quel point la confiance et les audits peuvent être limités dans l’univers des start-up.

Plusieurs plaintes importantes sont actuellement examinées par les tribunaux. Par exemple, Bluestone Capital, qui avait soutenu la start-up en 2023, a porté plainte pour fraude. Selon les plaignants, VideoVerse aurait violé les conditions de l’investissement et refusé de verser les fonds liés à l’acquisition.

Plaintes des créanciers et des cadres dirigeants

Dans une autre plainte, les créanciers demandent le remboursement d’une dette colossale que Shrivastav aurait contractée immédiatement après l’acquisition, soit précisément 64 millions de dollars. Les accusations indiquent que le dirigeant aurait utilisé de faux documents de fusion, incompatibles avec les conditions réelles de l’activité, pour tromper les actionnaires.

Les différends ne se sont pas limités aux investisseurs externes et se sont également propagés au sein de l’entreprise. Dans une plainte distincte, le directeur des opérations (COO) de VideoVerse a affirmé que Shrivastav avait falsifié sa signature et détourné des dizaines de millions de dollars après l’opération.

Impact sur le secteur et risques futurs

Bien que VideoVerse soit peu connue du grand public, l’entreprise occupait une place importante dans un secteur pesant plusieurs milliards de dollars grâce à des outils automatisés transformant de longues retransmissions sportives en courtes vidéos pour les réseaux sociaux. Ses services de clipping, simples et rapides, étaient très attendus dans le monde du sport international.

Cette affaire a toutefois révélé la fragilité des contrats et de la transparence financière sur le marché des start-up. Les problèmes juridiques actuels et la perte de confiance constituent une leçon majeure, non seulement pour cette entreprise, mais aussi pour l’ensemble de l’écosystème indien des start-up.