Le fonds de capital-risque Accel lève un nouveau fonds de 550 millions de dollars pour l’Inde

L’un des investisseurs en capital-risque les plus réputés, Accel, a clôturé avec succès un nouveau fonds de 550 millions de dollars destiné au marché indien. Ces capitaux ont été réunis en quelques semaines seulement, au-delà du montant visé, dans le cadre d’un réseau de fonds mondiaux totalisant 3,5 milliards de dollars. Selon TechCrunch, cette levée intervient alors que le fonds précédent de la société dispose encore de capitaux suffisants pour investir. Comme le rapporte Techcrunch.com dans un article publié.

Selon les données disponibles, Accel conserve encore plus de 55 % de son précédent fonds indien de 650 millions de dollars, créé il y a 19 mois, pour de futurs investissements. La décision de lever ce nouveau fonds alors que le marché dispose déjà de capitaux suffisants témoigne de la grande confiance des investisseurs dans les perspectives à long terme de la région.

Principaux axes futurs et intelligence artificielle

La direction d’Accel estime que la prochaine vague de startups indiennes couvrira non seulement l’intelligence artificielle, mais aussi l’Internet grand public, la fintech et la fabrication avancée. Le fonds considère l’IA non pas comme une catégorie d’investissement distincte, mais comme une technologie horizontale reliant tous les autres secteurs.

Selon Shekhar Kirani, l’un des associés de la société, l’Inde dispose de capitaux suffisants pour les projets en phase initiale dans l’intelligence artificielle, les services grand public, la fintech, la fabrication avancée et les technologies de pointe (deep tech). Accel continuera de soutenir les meilleures équipes capables de devenir des leaders sur le marché local, puis de connaître un succès mondial.

La couche applicative et logicielle

Ces dernières années, les investisseurs mondiaux se sont demandé si l’Inde pouvait créer des startups d’IA compétitives à l’échelle mondiale, après avoir été distancée dans la course aux modèles de base par des entreprises comme OpenAI ou Anthropic. Accel voit toutefois les principales opportunités dans les applications d’IA, les infrastructures et les logiciels destinés aux entreprises et aux consommateurs.

Prayank Swaroop, représentant d’Accel, souligne que si les premiers efforts se concentraient sur la création de grands modèles de langage (LLM), d’immenses possibilités s’ouvrent désormais au niveau des applications. Les startups indiennes s’appuient sur des modèles existants pour résoudre des problèmes d’entreprise, en combinant le potentiel d’ingénierie et l’expérience des services du pays avec l’intelligence artificielle.

La startup RapidClaims, soutenue par Accel, en est un exemple concret. La société automatise les processus de codage médical pour les établissements de santé américains et atteint une précision de 95 % en combinant l’IA et l’expertise du secteur. Le déploiement officiel des capitaux du nouveau fonds devrait commencer en 2027 ; d’ici là, la société continuera d’investir avec les ressources de l’ancien fonds.