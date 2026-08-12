Les grands clubs de la Premier League anglaise poursuivent leur activité sur le marché des transferts. Selon TalkSPORT, Arsenal a proposé son prometteur milieu de terrain Myles Lewis-Skelly à ses rivaux du championnat, Manchester United et Chelsea. L’avenir du joueur de 19 ans reste incertain, une situation qui attire également l’attention d’autres grands clubs. C’est ce que rapporte Goal.com dans un article.

La direction du club a pris cette décision afin de rétablir l’équilibre financier après le recrutement de Bruno Guimarães, acheté à Newcastle United pour 75 millions de livres sterling. Les possibilités du jeune talent de s’imposer dans l’équipe première diminuent actuellement, en raison de la présence de cadres tels que Declan Rice, Martin Zubimendi et Mikel Merino au milieu de terrain. Pour un joueur qui n’a disputé que cinq matchs la saison dernière, cette situation pourrait entraîner des changements majeurs.

La recommandation du propriétaire de Peterborough United

Le propriétaire de Peterborough United, Darragh MacAnthony, a vivement recommandé à Liverpool de se joindre à cette course au transfert. Selon lui, une valeur comprise entre 40 et 60 millions de livres sterling serait juste pour le joueur anglais. MacAnthony a souligné que Liverpool avait besoin d’un joueur aussi polyvalent que Myles pour offrir une concurrence sérieuse à Milos Kerkez au poste d’arrière gauche.

MacAnthony a déclaré dans une interview : « Je l’aime beaucoup, c’est un jeune joueur exceptionnel. Pourquoi ne l’ont-ils pas proposé à Liverpool ? Pour un joueur anglais de son âge, c’est un prix raisonnable. » Tout en respectant les efforts de Kostas Tsimikas, il a également souligné qu’une forte concurrence au niveau du championnat ne pourrait être que bénéfique pour l’équipe.

Les qualités de Myles Lewis-Skelly

Selon les spécialistes, la principale qualité de Lewis-Skelly réside dans son jeu au centre du terrain, même s’il peut également évoluer avec succès au poste d’arrière gauche. Liverpool aurait besoin d’un joueur aussi polyvalent pour renforcer sa défense et assurer une meilleure profondeur d’effectif. Sa qualité technique et ses aptitudes défensives en font un élément important pour tout projet tactique.

Cependant, l’impact de cette situation sur l’état émotionnel du joueur formé au club fait également débat. Il est naturel que ce jeune joueur, issu de l’académie d’Arsenal et apprécié des supporters, soit déçu d’être proposé par son propre club à d’autres équipes. Selon les experts, les lois impitoyables du football moderne laissent souvent peu de place à ce type d’émotions.

Avant la clôture du mercato, Manchester United et Chelsea devront officialiser leur intérêt. La course pour le joueur, dont la valeur estimée avoisine les 45 millions de livres sterling, est entrée dans sa phase finale. Si la direction de Liverpool suit les conseils des spécialistes et rejoint les négociations, une concurrence sérieuse devrait s’installer sur le marché des transferts.