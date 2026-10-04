Le nouveau véhicule électrique Metro au design inspiré de la Toyota Alphard dévoilé au Pakistan

La société pakistanaise Nora EV a présenté son nouveau mini-van électrique compact, le modèle Metro. Selon ixbt.com, l'apparence extérieure de ce véhicule rappelle clairement les célèbres mini-vans japonais Toyota Alphard et Vellfire, bien que ses capacités techniques soient beaucoup plus modestes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'apparence du nouveau mini-van électrique reprend les éléments de design des voitures japonaises haut de gamme. En particulier, la partie avant est dotée d'une grande calandre et d'éléments verticaux avec des finitions chromées, des motifs similaires étant également observés sur les côtés et à l'arrière du véhicule.

Spécifications techniques et dimensions

Malgré son apparence imposante, la voiture pakistanaise est nettement plus petite que la véritable Alphard. Le modèle Metro possède des dimensions de citadine avec une longueur de seulement 3900 mm et est équipé de jantes en alliage léger de 14 pouces. De plus, au lieu des portes coulissantes typiques des grands mini-vans, des portes battantes classiques sont utilisées ici.

Les caractéristiques techniques de la voiture sont beaucoup plus modestes que son apparence. Le moteur électrique monté sur l'essieu arrière développe seulement 4 kW, soit environ 5 ch. Néanmoins, l'habitacle prévu pour cinq personnes est suffisamment équipé, incluant la climatisation, des vitres électriques, un bouton de démarrage, une caméra de recul, ainsi que le Bluetooth et des ports USB.

Types de batteries et options supplémentaires

Selon ixbt.com, des batteries lithium-fer-phosphate d'une capacité de 9, 15 ou 23,1 kWh sont proposées aux acheteurs. Avec la plus grande batterie, le constructeur promet une autonomie de 250 à 300 kilomètres. De plus, Nora EV prévoit de développer un réseau de stations d'échange rapide de batteries au Pakistan

Pour ceux qui souhaitent parcourir de longues distances, un générateur de secours fonctionnant à l'essence est proposé. Grâce à un petit générateur et un réservoir de carburant de 3 litres, il est possible d'ajouter 150 à 180 kilomètres d'autonomie. Fondée en 2025, la société Nora EV vise à localiser la production de pièces de carrosserie et d'éclairage au Pakistan à l'avenir.