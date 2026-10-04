Test des caméras de smartphones : quels résultats pour les flagships avec un zoom 5x ?

La concurrence entre les principaux flagships sur le marché des technologies mobiles s'intensifie. L'insider renommé Ice Universe a comparé les derniers appareils de trois grandes marques lors d'un test de caméra. Dans ce test, les capacités de zoom optique 5x du Huawei Mate 90 Pro Max, de l'iPhone 18 Pro Max et du Samsung Galaxy S26 ont été évaluées. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Test de précision et de rendu des couleurs

Selon les informations d'ixbt.com, le processus de comparaison s'est principalement concentré sur la capacité à refléter naturellement les objets et à préserver la richesse des couleurs. Bien que les trois appareils soient équipés de modules optiques modernes, il a été confirmé une fois de plus que leurs logiciels et algorithmes de traitement d'image diffèrent considérablement.

Lors du test, le modèle Huawei Mate 90 Pro Max a montré le rendu de couleur le plus précis lors de la prise de vue d'une pomme. La couleur de l'objet principal dans le cliché était la plus proche de l'original. Cependant, l'expert a noté qu'une teinte chaude et jaunâtre dominait considérablement l'image. En conséquence, les feuilles environnantes paraissaient plus jaunies et plus sèches qu'en réalité.

Selon l'expert, une légère inclinaison vers des tons plus verts aurait rendu le résultat plus naturel. De plus, des anomalies ont été observées concernant le flou d'arrière-plan (effet bokeh), ce qui indique que le logiciel de l'appareil nécessite encore des améliorations.

Résultats des flagships Apple et Samsung

Le modèle iPhone 18 Pro Max, représentant Apple, a rencontré des problèmes plus sérieux dans le rendu des couleurs cette fois-ci. Il a été constaté que la gamme globale des clichés penchait vers le rougeâtre. Selon l'évaluation d'Ice Universe, une distorsion de la balance des blancs est clairement visible sur le smartphone.

En conséquence, malgré l'utilisation de la fonction de zoom 5x, l'image obtenue différait considérablement de la scène réelle. Cela pourrait causer des désagréments aux utilisateurs d'iPhone dans des conditions d'éclairage complexes.

À l'issue de la comparaison, le modèle Samsung Galaxy S26 Ultra a enregistré le résultat le plus équilibré et réaliste. Bien que l'image de la pomme soit légèrement plus saturée que l'original, Samsung a restitué les couleurs de l'environnement avec la plus grande précision.

L'appareil a non seulement démontré une excellente palette de couleurs, mais aussi le flou d'arrière-plan le plus naturel. Cela montre que le modèle Galaxy S26 a une longueur d'avance sur ses concurrents en matière de capacités de prise de vue à longue distance.