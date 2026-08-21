Des spécialistes de la cybersécurité piégés par une fausse conférence

Cibler des spécialistes de la cybersécurité se solde souvent par un échec pour les hackers, car ces professionnels savent rapidement démasquer toute attaque. Malgré cela, des attaquants inconnus ont récemment tenté de piéger plusieurs spécialistes sous couvert d’un événement consacré aux cryptomonnaies, à l’approche des grandes conférences de sécurité américaines Black Hat et Def Con. TechCrunch.com rapporte l’information.

Selon TechCrunch et la société de sécurité Huntress, l’escroc s’est fait passer pour un employé d’un grand site d’actualités consacré aux cryptomonnaies et a recherché ses victimes sur la plateforme X, anciennement Twitter. L’attaquant a contacté des cibles potentielles par des réponses publiques et des messages privés (DM), tentant de les inciter à installer un logiciel malveillant à l’aide de documents Google Docs.

Un faux événement et un piège sophistiqué

D’après les détails publiés par les spécialistes de Huntress, l’un des employés de l’entreprise a repéré cette activité suspecte et a poursuivi le jeu afin d’en découvrir les véritables objectifs. Écrivant dans un anglais approximatif, l’attaquant s’est intéressé aux projets de participation de sa cible et a mentionné une conférence spéciale prétendument organisée par une ressource connue du secteur des cryptomonnaies.

Au cours de l’échange, un lien légitime vers un document Google Docs, présenté comme le document de planification de la fausse conférence, a ensuite été envoyé. Le document affichait une barre latérale spéciale indiquant prétendument que le fichier était chiffré et protégé, afin de tromper l’utilisateur. L’objectif principal était de contraindre la cible à saisir une fausse clé de chiffrement fournie par l’escroc.

Méthodes de diffusion des logiciels malveillants

Selon l’analyse de Huntress, la saisie de la clé constituait le début d’une étape menant à l’installation de logiciels malveillants conçus pour macOS ou Windows, selon le système d’exploitation utilisé par la victime. Pour rendre la barre latérale crédible, l’attaquant a utilisé la plateforme Google App Script. Celle-ci permet aux développeurs de personnaliser l’interface de Google Docs avec des menus et des panneaux.

Au cours de l’attaque, le hacker a tenté de diffuser les outils malveillants suivants :

Un infostealer conçu pour voler des données sur les ordinateurs Apple

Un outil spécialement modifié pour surveiller les postes de travail à distance sous Windows

Un faux installateur du portefeuille de cryptomonnaies Ledger

Il s’est avéré que le propriétaire du compte à l’origine de cette campagne n’a pas répondu à la demande de commentaires de TechCrunch. Même si des hackers gouvernementaux ou des groupes nord-coréens ont déjà ciblé des spécialistes de la cybersécurité, cette tentative s’est révélée un peu plus crédible grâce à l’utilisation de services et de documents Google légitimes. Pour l’instant, Google n’a publié aucune déclaration officielle concernant cet incident ou des campagnes similaires.