Google met fin au support d'Android Auto sur des millions d'anciens smartphones

·1·Technologie
Google met fin au support d'Android Auto sur des millions d'anciens smartphones

Google se prépare à durcir les exigences pour son service populaire Android Auto destiné aux conducteurs. Selon le site ixbt.com, les propriétaires de smartphones fonctionnant sous Android 10 ont commencé à recevoir des avertissements indiquant que le service cessera bientôt de fonctionner lors de la connexion au véhicule. Ce changement devrait affecter des millions d'utilisateurs d'anciens appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Quels appareils sont menacés

Actuellement, il est noté que ces notifications proviennent principalement des propriétaires de smartphones phares populaires il y a quelques années, tels que le Samsung Galaxy Note 9, le Galaxy S9 et le Sony Xperia XZ2 Compact. La dernière mise à jour officielle du système pour ces appareils s'est arrêtée précisément à la version Android 10. Par conséquent, après l'augmentation des exigences, les propriétaires de ces gadgets perdront l'accès au service et ne pourront résoudre le problème qu'en achetant un nouveau smartphone.

Bien que Google n'ait pas encore fait de déclaration officielle sur l'augmentation des exigences minimales pour la connexion filaire, la situation actuelle montre que les exigences du système augmentent progressivement. Bien que les pages officielles de l'entreprise indiquent actuellement qu'Android 9 Pie ou une version plus récente est suffisante pour une connexion filaire, Android 11 était déjà requis pour le mode sans fil.

Évolution du système et changements futurs

Selon les experts, il est fort probable que dans un avenir proche, Android 11 devienne l'exigence de base non seulement pour la connexion sans fil, mais aussi pour la connexion filaire. Cela constitue la suite logique de la politique d'abandon progressif des systèmes d'exploitation technologiquement obsolètes. Le géant de la technologie applique régulièrement cette pratique d'abandon progressif des anciennes plateformes afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et la stabilité du service.

Rappelons que Google a déjà réduit progressivement les périodes de support pour les anciens systèmes. En particulier, en 2022, le service a été arrêté sur les appareils sous Android 8 Oreo et versions antérieures, tandis qu'en 2024, Android 9 Pie a été fixé comme exigence minimale. Le processus actuel témoigne d'une nouvelle montée en gamme des normes technologiques.

Android AutoGoogleSmartphonesAndroid 10Technologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Le nombre d'utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy atteint 1,2 milliardLe nombre d'utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy atteint 1,2 milliardHier 19:27Les ventes initiales du flagship iQOO 16 sont deux fois inférieures à celles de son prédécesseurLes ventes initiales du flagship iQOO 16 sont deux fois inférieures à celles de son prédécesseurHier 14:58Pourquoi le flagship Xiaomi 18 Ultra a été annuléPourquoi le flagship Xiaomi 18 Ultra a été annuléHier 14:25Le Samsung Galaxy Z Fold 9 pourrait être lancé avec un boîtier ultra-finLe Samsung Galaxy Z Fold 9 pourrait être lancé avec un boîtier ultra-finHier 01:56Le flagship Huawei Mate 90 Pro Max et les capacités du nouveau Kirin 9050 Pro testésLe flagship Huawei Mate 90 Pro Max et les capacités du nouveau Kirin 9050 Pro testés4 octobre 01:22Samsung lance la production des écrans pour les flagships Galaxy S27Samsung lance la production des écrans pour les flagships Galaxy S273 octobre 19:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
Prix actuels de l'iPhone 18 au marché Malika
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
L'intelligence artificielle a déchiffré un code mystérieux de l'époque napoléonienne
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
Des rapports sur les rayures de l'iPhone 18 Pro Max suscitent des débats en ligne
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire