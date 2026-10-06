Google met fin au support d'Android Auto sur des millions d'anciens smartphones

Google se prépare à durcir les exigences pour son service populaire Android Auto destiné aux conducteurs. Selon le site ixbt.com, les propriétaires de smartphones fonctionnant sous Android 10 ont commencé à recevoir des avertissements indiquant que le service cessera bientôt de fonctionner lors de la connexion au véhicule. Ce changement devrait affecter des millions d'utilisateurs d'anciens appareils mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Quels appareils sont menacés

Actuellement, il est noté que ces notifications proviennent principalement des propriétaires de smartphones phares populaires il y a quelques années, tels que le Samsung Galaxy Note 9, le Galaxy S9 et le Sony Xperia XZ2 Compact. La dernière mise à jour officielle du système pour ces appareils s'est arrêtée précisément à la version Android 10. Par conséquent, après l'augmentation des exigences, les propriétaires de ces gadgets perdront l'accès au service et ne pourront résoudre le problème qu'en achetant un nouveau smartphone.

Bien que Google n'ait pas encore fait de déclaration officielle sur l'augmentation des exigences minimales pour la connexion filaire, la situation actuelle montre que les exigences du système augmentent progressivement. Bien que les pages officielles de l'entreprise indiquent actuellement qu'Android 9 Pie ou une version plus récente est suffisante pour une connexion filaire, Android 11 était déjà requis pour le mode sans fil.

Évolution du système et changements futurs

Selon les experts, il est fort probable que dans un avenir proche, Android 11 devienne l'exigence de base non seulement pour la connexion sans fil, mais aussi pour la connexion filaire. Cela constitue la suite logique de la politique d'abandon progressif des systèmes d'exploitation technologiquement obsolètes. Le géant de la technologie applique régulièrement cette pratique d'abandon progressif des anciennes plateformes afin d'assurer la sécurité des utilisateurs et la stabilité du service.

Rappelons que Google a déjà réduit progressivement les périodes de support pour les anciens systèmes. En particulier, en 2022, le service a été arrêté sur les appareils sous Android 8 Oreo et versions antérieures, tandis qu'en 2024, Android 9 Pie a été fixé comme exigence minimale. Le processus actuel témoigne d'une nouvelle montée en gamme des normes technologiques.