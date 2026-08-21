La conduite agressive réduit 2,5 fois plus vite la durée de vie de la batterie d’une voiture électrique

L’une des principales causes du vieillissement accéléré des batteries de traction, le composant le plus coûteux et essentiel des voitures électriques modernes, a été identifiée. Selon une analyse scientifique menée par des chercheurs de l’Université d’électrotechnique de Shanghai, la conduite agressive réduit la durée de vie de la batterie 2,5 fois plus vite que la conduite habituelle. Cette conclusion pourrait encourager de nouvelles approches de l’usage des véhicules de transport écologiques. Ixbt.com rapporte cette information.

Les spécialistes ont utilisé les données d’exploitation réelles de 15 voitures électriques utilisées à Guangzhou en 2022. La vitesse du véhicule, le courant de la batterie, le niveau de puissance, la tension et la température ont été enregistrés toutes les 10 secondes. À l’aide de technologies d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, les conducteurs ont été répartis en cinq groupes, du style le plus calme et économe au style le plus agressif.

Facteur de risque : ce n’est pas la vitesse, mais la demande de puissance

L’analyse a montré que le principal danger pour la batterie n’est pas la vitesse élevée en elle-même, mais la demande instantanée d’une forte puissance à la batterie. Les accélérations brusques, les accélérations intenses à couple élevé ainsi que les cycles répétés d’accélération et de freinage imposent les charges les plus lourdes à la batterie. Ainsi, il s’est avéré que les accélérations brusques répétées en ville endommagent davantage la batterie qu’une conduite rapide et régulière sur autoroute.

Les différences entre les styles de conduite se sont révélées considérables. Chez les conducteurs du groupe le plus agressif, le niveau de charge en couple responsable de l’usure de la batterie était 18,4 fois supérieur à celui des conducteurs les plus prudents. En outre, lors d’une conduite agressive, le courant moyen de la batterie atteignait 66,02 A, contre seulement 20,56 A avec une conduite calme.

Conséquences à long terme et résultats de la simulation

Les chercheurs ont également modélisé les résultats d’un passage d’un style de conduite agressif à un style plus économe. Toutes les autres conditions restant inchangées, la seule modification du style de conduite a permis de réduire de 91,3 % le stress lié à l’usure de la batterie à court terme. Les scientifiques soulignent toutefois que les prévisions à long terme ont été calculées à partir de modèles mathématiques.

Selon le modèle, après 1000 cycles de charge et de décharge, la batterie perd environ 21,15 % de sa capacité initiale avec le style de conduite le plus prudent. Dans le scénario le plus agressif, cette perte atteint 53,22 %. Il faut garder à l’esprit qu’en conditions réelles, la durée de vie de la batterie dépend également de sa composition chimique, de la température ambiante, du système de refroidissement et de nombreux autres facteurs.

Selon IXBT.com, cette étude montre clairement que le style de conduite constitue un facteur indépendant et important de l’usure de la batterie. Les propriétaires de voitures électriques ne sont pas obligés de rouler lentement, mais des accélérations douces et la réduction des démarrages brusques peuvent préserver plus longtemps le composant le plus coûteux du véhicule.