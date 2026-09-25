Les versions mondiales des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max auront des batteries différentes

·3·Technologie
Les versions mondiales des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max auront des batteries différentes

Présentés le 23 septembre dernier sur le marché chinois, les smartphones phares Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max ont suscité un vif intérêt dans le monde de la technologie grâce à leurs caractéristiques de pointe, notamment leurs batteries imposantes. Cependant, selon ixbt.com, il a été révélé que les versions mondiales de ces appareils, destinées au marché international, seront équipées de batteries d'une capacité inférieure à celles des modèles vendus en Chine. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Quelle perte de capacité pour les versions mondiales ?

Le célèbre informateur Kacper Skrzypek a découvert ces différences en analysant le code système de HyperOS. Selon lui, alors que le Xiaomi 18 Pro destiné au marché chinois possède une batterie de 7000 mAh, sa version mondiale sera équipée d'une batterie de 6000 mAh. En conséquence, les utilisateurs internationaux devront se passer d'environ 14 % de la capacité initiale, soit 1000 mAh.

Un changement encore plus notable est observé sur le modèle Xiaomi 18 Pro Max. Présenté en Chine avec une batterie de 8500 mAh, la version mondiale de ce smartphone avancé recevra une batterie de 7050 mAh. Ici, la différence atteint 1450 mAh, soit environ 17 %. Néanmoins, selon les premières informations, la puissance de charge rapide filaire des appareils restera inchangée, maintenue respectivement à 90 W et 100 W.

Quelle est la raison de cette décision ?

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas officiellement expliqué les raisons de cette réduction de la capacité des batteries. Selon les experts et les analystes du secteur, l'un des principaux facteurs réside dans les exigences de sécurité strictes imposées par les entreprises de transport et de logistique internationales concernant le transport des batteries au lithium. Souvent, les fabricants sont contraints de modifier les structures des batteries pour les marchés mondiaux en raison de ces réglementations et des règles douanières.

Ce n'est pas la première fois que la marque Xiaomi est confrontée à cette situation. Une situation similaire avait été observée avec la série précédente Xiaomi 17 : à l'époque, la version internationale avait reçu une batterie de 6330 mAh au lieu des 7000 mAh en Chine, tandis que le modèle Xiaomi 17 Ultra avait été limité à 6000 mAh au lieu de 6800 mAh. Il est donc important que les consommateurs internationaux prévoyant d'acheter ces nouveaux fleurons prennent en compte ces différences techniques.

XiaomiSmartphoneBatterieHyperOSTechnologie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Xiaomi annonce le calendrier de mise à jour vers HyperOS 4Xiaomi annonce le calendrier de mise à jour vers HyperOS 417 septembre 22:53Les versions mondiales du Xiaomi 18 Pro auront des batteries plus petitesLes versions mondiales du Xiaomi 18 Pro auront des batteries plus petitesAujourd'hui 00:55Xiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populairesXiaomi cesse de prendre en charge plusieurs smartphones et tablettes populaires20 août 11:53Le smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max testé avec une batterie de 10 000 mAhLe smartphone Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max testé avec une batterie de 10 000 mAh27 août 21:54Les Xiaomi 18 Fold et Pad 9 Pro Max seront exclusifs au marché chinoisLes Xiaomi 18 Fold et Pad 9 Pro Max seront exclusifs au marché chinois6 septembre 03:22Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max provoquent de longues files d'attente en ChineLes Xiaomi 18 Pro et Pro Max provoquent de longues files d'attente en ChineAujourd'hui 13:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Technologie actualités

Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Calcul de la date de disparition de l'oxygène sur Terre
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Les prix des iPhone 18 Pro et Pro Max sont connus
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
Un t-shirt qui ne nécessite pas de lavage pendant un mois : il contient de l'or (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
La Chine crée un robot ressemblant à un poisson : le début d'une nouvelle ère sous-marine (vidéo)
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
L'Ouzbékistan dévoile son premier drone "kamikaze" : Un grand retentissement au salon militaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
Une météorite découverte en Antarctique change la compréhension du système solaire
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
La puissance de charge des flagships Samsung Galaxy S27 est connue
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra
Test de résistance de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra