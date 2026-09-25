Les versions mondiales des Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max auront des batteries différentes

Présentés le 23 septembre dernier sur le marché chinois, les smartphones phares Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max ont suscité un vif intérêt dans le monde de la technologie grâce à leurs caractéristiques de pointe, notamment leurs batteries imposantes. Cependant, selon ixbt.com, il a été révélé que les versions mondiales de ces appareils, destinées au marché international, seront équipées de batteries d'une capacité inférieure à celles des modèles vendus en Chine. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans un rapport.

Quelle perte de capacité pour les versions mondiales ?

Le célèbre informateur Kacper Skrzypek a découvert ces différences en analysant le code système de HyperOS . Selon lui, alors que le Xiaomi 18 Pro destiné au marché chinois possède une batterie de 7000 mAh, sa version mondiale sera équipée d'une batterie de 6000 mAh. En conséquence, les utilisateurs internationaux devront se passer d'environ 14 % de la capacité initiale, soit 1000 mAh.

Un changement encore plus notable est observé sur le modèle Xiaomi 18 Pro Max. Présenté en Chine avec une batterie de 8500 mAh, la version mondiale de ce smartphone avancé recevra une batterie de 7050 mAh. Ici, la différence atteint 1450 mAh, soit environ 17 %. Néanmoins, selon les premières informations, la puissance de charge rapide filaire des appareils restera inchangée, maintenue respectivement à 90 W et 100 W.

Quelle est la raison de cette décision ?

Pour l'instant, l'entreprise n'a pas officiellement expliqué les raisons de cette réduction de la capacité des batteries. Selon les experts et les analystes du secteur, l'un des principaux facteurs réside dans les exigences de sécurité strictes imposées par les entreprises de transport et de logistique internationales concernant le transport des batteries au lithium. Souvent, les fabricants sont contraints de modifier les structures des batteries pour les marchés mondiaux en raison de ces réglementations et des règles douanières.

Ce n'est pas la première fois que la marque Xiaomi est confrontée à cette situation. Une situation similaire avait été observée avec la série précédente Xiaomi 17 : à l'époque, la version internationale avait reçu une batterie de 6330 mAh au lieu des 7000 mAh en Chine, tandis que le modèle Xiaomi 17 Ultra avait été limité à 6000 mAh au lieu de 6800 mAh. Il est donc important que les consommateurs internationaux prévoyant d'acheter ces nouveaux fleurons prennent en compte ces différences techniques.